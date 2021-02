Parlamentarii raman fara pensii speciale. Deputatii si senatorii au adoptat proiectul de lege cu 357 de voturi "pentru"

Propunerea lui Orban

Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a decis miercuri, 17 februarie, sa dezbata si sa voteze proiectele de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor.Sedinta a fost condusa de presedintele Senatului, Anca Dragu, care a anuntat ca si-au inregistrat prezenta 397 de parlamentari Potrivit ordinii de zi, a fost constituita Comisia pentru statut, care a dezbatut cele trei proiecte privind eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, depuse de PNL USR PLUS si PSD Actualul proiect privind pensiile speciale va avea mari probleme de constitutionalitate, a declarat miercuri deputatul liberal Florin Roman, in plenul Camerelor reunite ale Parlamentului."Eu am mai vazut filmul asta si alti colegi in legislatura trecuta de doua ori pe doua proiecte ale PNL, unul care abroga in totalitate toate pensiile speciale si altul, urmare a intelegerii liderilor de grup de la acea vreme, pe o impozitare, ambele votate cu mana sus de tot Parlamentul Romaniei, care niciodata nu au produs efecte. (...) Astazi au fost trei proiecte - unul singur a fost original - cel al PNL, care prevedea abrogarea capitolului 11, articolele 49 si 50, si care intr-adevar rezolva problema pe viitor, dar lasa nerezolvata problema celor in plata. Actualul proiect - si aici vorbesc pentru romanii de acasa, nu va bucurati inca - care a fost amendat si care prevede inclusiv oprirea celor aflati in plata - din punctul meu de vedere va avea mari probleme de constitutionalitate", a sustinut Florin Roman.Proiectul PSD de eliminare a pensiilor speciale a fost adoptat cu 357 de voturi pentru si nicio abtinere.Presedinta Senatului Anca Dragu a anuntat ca UDMR este prezent, dar nu voteaza.Ulterior, ea a spus ca a fost adoptat raportul de admitere cu amendamente admise pe proiectul de lege al PSD cu majoritate de voturi. Au fost 357 de voturi "pentru" si niciun vot "impotriva", iar 30 de parlamentari prezenti nu au votat. Initiativa a fost adoptata.Redam mai jos dezbaterile din plenul reunit si declaratiile liderlor partidelor, potrivit News.ro. Dan Barna : "Astazi reparam putin, dintr-o reparatie uriasa de care are nevoie sistemul de pensii din Romania. Nu mai avem bani de pensii speciale , nu doar ca din cauza morala ele nu trebuie sa existe. Coalitia va avea ca obiectiv eliminarea pensiilor speciale. Da, puteti sa protestati, sunteti in Opozitie, dar macar ati inteles ca trebuie eliminate pensiile speciale. Aceasta e politica de guvernare a coalitiei".Dan Barna: "Astazi reparam putin, dintr-o reparatie uriasa de care are nevoie sistemul de pensii din Romania. Nu mai avem bani de pensii speciale, nu doar ca din cauza morala ele nu trebuie sa existe. Coalitia va avea ca obiectiv eliminarea pensiilor speciale. Da, puteti sa protestati, sunteti in Opozitie, dar macar ati inteles ca trebuie eliminate pensiile speciale. Aceasta e politica de guvernare a coalitiei". Ludovic Orban : "Suntem astazi intr-un moment in care Parlamentul are ocazia sa reintre in slujba cetateanului roman, are ocazia sa arate ca cine imparte nu isi face parte si ca nu ia partea leului si ca legile trebuie facute pentru cetateni si nu pentru privilegiati si ca nimeni nu are dreptul sa aiba privilegii, chiar daca este la decizie. In anul 2010, dupa adoptarea legii pensiilor, nu mai existau decat foarte putine categorii de pensii speciale. Dupa 2014 au curs pe banda rulanta acte normative facute de o majoritate in jurul PSD care a culminat cu nesimtirea ca parlamentarii care trebuie sa ii reprezinte pe cetateni si nu pe ei insisi sa voteze pensii speciale. Singurul partid care a votat impotriva introducerii acestor pensii speciale a fost PNL. In rest, voi ati votat pentru. Nu cu pensii din burta, fabricate pe ultimele trei luni, cu sporuri inventate din pix pentru toata sefimea, in timp ce oamenii care produc ceva pentru Romania sunt pedepsiti sa traiasca din pensii pe baza contributivitatii, iar alti smecheri au reusit sa va convinga sa votati pensii nesimtite.Astazi aveti ocazia sa incepeti sa va indreptati domnilor de la PSD. Ma bucur ca v-ati batut ca intr-un concurs de frumusete sa fie dezbatut proiectul PSD depus in actuala legislatura, dar sa stiti ca si proiectele PNL si USR-PLUS depuse in legislatura trecuta nici macar nu l-ati trimis pentru raport in comisia de statut si l-ati pus in sertare. Depinde de capacitatea noastra de a lasa deoparte demagogia. Noi trebuie sa votam desfiintarea pensiilor speciale pentru parlamentari, ca nu este corect ca ei sa aiba pensii speciale, in timp ce milioane de romani traiesc din pensii bazate pe contributivitate. Azi e primul pas, trebuie sa facem ordine in legislatia pensiilor, trebuie sa avem curaj sa facem dreptate pentru oameni. Va trebuie sa atacam frontal toata legislatia in domeniul pensiilor speciale astfel incat sa aducem cat mai aproape de principiul contributivitatii tuturor pensiilor speciale din Romania. Imi scot palaria in fata fiecarui parlamentar care va vota pentru eliminarea pensiilor speciale, nu pentru ca acesta a fost ordinul de partid, ci pentru ca asta este convingerea fiecaruia" Marcel Ciolacu : "Am ajuns in aceasta situatie pentru ca dumneavoastra, Guvernul dumneavoastra ati emis o OUG prin care ati inghetat pensiile, salariile in toata Romania. Era normal ca orice politician sa reactioneze in acest fel, indiferent de culoare politica, sa nu mai avem indemnizatii speciale, atata timp cat politica actualei coalitii e de recesiune. Nu am inteles de ce nu ati facut acest lucru anul trecut, erati premier , domnule Orban. Aveati majoritate. Nu am inteles, domnule Barna, de ce pana acum impreuna cu domnul premier Citu nu ati dat o OUG ca sa faceti dreptate pana la capat. Singurele indemnizatii speciale pe care nu puteti sa le schimbati erau cele ale parlamentarilor. Cine l-a tinut un an de zile pe domnul Orban sa dati aceasta OUG, sa faceti dreptatea pana la capat? Va rugam frumos, astazi cred ca toti parlamentarii vom vota sa renuntam la aceste pensii speciale si va invita pe voi din coalitia pierzatorilor sa mergeti pana la capat si sa dati o ordonanta de urgenta".Comisia pentru statut a propus, in urma dezbaterilor, un raport privind adoptarea propunerii initiate de PSD si respingerea proiectelor PNL si USR PLUS pe aceeasi tema, relateaza Agerpres.Plenul reunit al Legislativului a aprobat marti, cu unanimitate de voturi, constituirea Comisiei permanente a Camerei Deputatilor si Senatului privind Statutul parlamentarilor, organizarea si functionarea sedintelor comune ale celor Camere.Presedinte este deputatul PSD Eugen Bejinariu , vicepresedinte - deputatul PNL Cristina Traila , iar secretar - deputatul USR PLUS Silviu Dehelean, informeaza Agerpres.Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban , a propus introducerea pe ordinea de zi a dezbaterii proiectelor privind eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor.Decizia a fost luata cu 367 de voturi pentru si 30 de abtineri. Solicitarea i-a apartinut presedintelui Camerei Deputatilor, Ludovic Orban."Am convenit, ca urmare a unei propuneri formulate de liderul de grup al PSD, Alfred Simonis, dar si cu sprijinul majoritatii grupurilor parlamentare, sa formulam o propunere de completare a ordinii de zi pentru sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului de astazi, (..) cu adoptarea proiectului de lege de modificare a Statutului deputatilor si senatorilor. Va explic ca sunt trei propuneri legi, initiate de trei grupuri parlamentare, proiecte lege prin care se modifica Legea statutului si deputatilor si senatorilor, in sensul abrogarii a doua articole care instituie dreptul la pensie speciala", a afirmat Orban.El a spus ca la primul punct al ordinii de zi va fi constituita Comisia de statut, care va analiza cele trei proiecte de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor, si propune ca, dupa constituire, aceasta comisie sa lucreze in paralel cu plenul. Dupa intocmirea raportului comisiilor la cele trei proiecte, urmeaza ca acesta sa fie dezbatut si votat de plen.Deputatul AUR George Simion a propus ca plenul sa aiba o pauza pentru ca parlamentarii sa poata consulta proiectele de eliminare a pensiilor speciale, dar propunerea a fost respinsa de plen.