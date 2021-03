PNL Vrancea a anuntat ca-l sustine pe Ludovic Orban pentru un nou mandat in fruntea partidului

"Biroul Politic Judetean al Partidului National Liberal Filiala Vrancea a luat astazi, in unanimitate, decizia de sustinere a candidaturii lui Ludovic Orban pentru un nou mandat de lider al partidului. Presedintele PNL Vrancea, Catalin Toma, a supus dezbaterii acest subiect in cadrul sedintei BPJ, iar liberalii vranceni au votat cu toata increderea ca filiala sa fie alaturi de Ludovic Orban in demersul pentru castigarea unui nou mandate", a transmis, vineri, PNL Vrancea.Liberalii anunta ca decizia de sustinere a lui Ludovic Orban a fost transpusa intr-o scrisoare semnata in unanimitate de catre membrii Biroului Politic Judetean prezenti la sedinta.In scrisoare, PNL Vrancea face referire la rezultatele obtinute de Ludovic Orban in calitate de presedinte ale formatiunii: "victoria rasunatoare si castigarea alegerilor pentru Parlamentul European si a Referendumului pentru Justitie initiat de Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis , in data de 26 mai 2019; demiterea Guvernului PSD prin motiune de cenzura in octombrie 2019 si investirea unui Guvern format de Partidul National Liberal, condus de presedintele partidului, Ludovic Orban, in data de 4 noiembrie 2019; castigarea alegerilor pentru Presedintia Romaniei de catre candidatul Partidului National Liberal, Klaus Iohannis, in data de 26 noiembrie 2019; castigarea alegerilor locale din data de 28 septembrie 2020 prin alegerea in functie a 17 presedinti de consilii judetene, 1240 de primari si a Primarului General al Municipiului Bucuresti sustinut de PNL; formarea unui nou Guvern si a unei majoritati parlamentare dupa alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, in care PNL are o pondere de 55% in coalitia de guvernare si detine functia de Prim-ministru al Romaniei si de Presedinte al Camerei Deputatilor"."Avand in vedere rezultatele obtinute de Guvernul PNL condus de Prim-ministrul Ludovic Orban in parteneriat cu Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, in cea mai dificila perioada de guvernare pentru Romania din ultimii ani, care au dus la protejarea vietii si sanatatii romanilor in fata pandemiei de COVID-19, salvarea economiei si a locurilor de munca afectate de criza sanitara precum si la schimbarea modelului de dezvoltare a Romaniei prin cele mai mari investitii in infrastructura, sanatate si dezvoltare locala, prin atragerea de fonduri europene si digitalizarea accelerata a administratiei publice.Tinand cont, de asemenea, de seriozitatea si responsabilitatea demonstrate in exercitarea mandatului de Presedinte al Partidului National Liberal de catre Ludovic Orban, de devotamentul sau pentru principiile si valorile democratice liberale, de capacitatea personala de mediere si solutionare a problemelor interne, care sa asigure coeziunea si coerenta politica necesara a partidului, de atitudinea permanent implicata in solutionarea problemelor oamenilor (...) ne declaram solidari cu valorile promovate si aparate de Ludovic Orban prin activitatea sa manageriala si consideram oportuna continuarea proiectelor sale in fruntea actualei echipe de conducere pana la organizarea Congresului PNL", au mai transmis liberalii.PNL va avea in acest an Congres, data nefiind inca stabilita.