Presedintele Iohannis, discutii la Cotroceni cu liderul PNL Ludovic Orban. Functionarea coalitiei si Planul National de Redresare, temele abordate - SURSE

Intalnirea intre cei doi vine dupa ce seful statului a avut intrevederi cu premierul si membri ai Executivului pe tema PNRR, dar si dupa discutiile pe acest subiect intre liderii coalitiei de guvernare. Ludovic Orban a anuntat ca subiectul principal de discutie, in sedinta de luni a coalitiei de guvernare, a fost Planul National de Rezilienta si Redresare."Principalul subiect de discutie in cadrul coalitiei a fost structura Planului National de Rezilienta si Redresare, care sunt reformele, care sunt masurile, interventiile, practic ce urmeaza sa fie utilizati, banii pe care ii vom obtine din facilitatea de Rezilienta si Recuperare. Am facut pasi inainte. Sigur ca fata de pozitiile prezentate de formatiuni, am discutat toate punctele si am facut pasi inainte si intr-un timp cat mai scurt posibil vom ajunge la o forma pe care sa o putem discuta cu presedintele Romaniei si sa putem sa o trimitem ulterior catre Comisia Europeana. Mai sunt anumite sume care trebuie alocate catre diferitele masuri si mai sunt vreo doua-trei masuri care sunt in discutie", a afirmat Ludovic Orban, luni la Parlament.Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti dupa sedinta de lucru de la Palatul Cotroceni cu premierul Florin Citu , vicepremierii Dan Barna si Kelemen Hunor , cat si mai multi membri ai Guvernului, ca in PNRR vor fi prevazute fondurile necesare demararii unor investitii majore in unitatile de invatamant de stat."Am agreat, de exemplu, ca este foarte important ca prin alocarile viitoare, alocarile bugetare, atat din fonduri nationale, cat si fonduri europene, zona de infrastructura educationala sa fie transformata intr-o reala prioritate pentru noi toti. In Planul National de Redresare si Rezilienta, despre care am discutat in repetate randuri, vor fi prevazute fondurile necesare pentru demararea unor investitii majore in unitatile de invatamant de stat, pentru asigurarea acestor standarde de siguranta, igiena si calitate", a declarat Klaus Iohannis.