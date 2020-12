Cat de puternic este, in realitate, Ludovic Orban in PNL. Klaus Iohannis ar putea contribui la caderea fostului premier

Pirvulescu: Cine va putea sa piloteze pe furtuna care vine in continuare, daca nu Orban?

Iohannis, omul care poate reduce din puterea lui Orban

Influenta lui Orban este pusa sub semnul intrebarii, dar fostul premier a reusit sa isi conserve capacitatea de coalitie in interiorul partidului, pana la urmatorul congres si la crearea unui nou pol decisiv. De la Palatul Cotroceni, Klaus Iohannis ar putea contribui la stirbirea puterii fostului premier.Adrian Zabava, consultant in comunicare politica, sustine ca presedintia lui Ludovic Orban in fruntea Partidului National Liberal ( PNL ) a fost una de succes pana la alegerile de duminica, 4 decembrie, cand formatiunea sa a obtinut scorul de 25,19% la Camera Deputatilor si 25,58% la Senat , ceea ce il claseaza pe pozitia a doua, dupa Partidul Social Democrat."Rezultatele alegerilor si toate castigurile PNL de pana in prezent au arata ca Orban a fost un presedinte bun pentru PNL. Aceste rezultate au dus si la o crestere a puterii lui Orban si a influentei lui in interiorul partidului. Nimeni nu credea inainte de aceste alegeri ca Orban nu isi va consolida puterea, pentru ca, mai toata lumea credea ca PNL va castiga aceste alegeri. Insa, rezultatul a fost o palma importanta pentru Ludovic Orban. Daca PNL probabil ar fi castigat macar la un singur vot alegerile in fata PSD , puterea lui Orban nu ar fi putut fi stirbita in interior. Insa, acest loc doi il da foarte mult in spate. Faptul ca a fost nevoit sa renunte la functia de premier este o situatie extrem de problematica pentru el. Ne amintim cand Liviu Dragnea era presedintele partidului, dar nu era premier. A trecut prin nenumarate razboaie interne cu premierii pe care i-a pus", explica Zabava.Radu Delicote, cadru didactic la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA), sustine, de asemenea, ca Orban si-a securizat locul in partid "Ludovic Orban si-a securizat o pozitie destul de ferma in interiorul PNL prin faptul ca o serie de deputati si senatori care ii sunt apropiati au intrat in noul Legislativ. Separat de acest lucru, Ludovic Orban isi va pune amprenta si pe viitorul Executiv, in momentul in care va propune ministri cheie sau secretari de stat fideli. De aceea, nu cred ca tema centrala este ce mai poate promite fostul premier PNL, ci mai degraba daca exista, in acest moment, alt pol de putere in afara de Orban in interiorul partidului", sustine Delicote.Politologul Cristian Pirvulescu sustine ca Orban si-a conservat in mare masura capacitatea de coalitie in interiorul partidului si o va pastra pana la Congresul National, care ar trebui sa aiba loc in prima jumatate a anului viitor, si chiar dupa, daca va fi reconfirmat ca lider si niciun alt pol de putere nu se va constitui ca sa il infrunte."A fost un scurt moment de criza dupa rezultatele de la parlamentare, dar solutia de a parasi Guvernul a fost una care i-a permis sa reia negocierile, iar intrarea intempestiva si dura a generalului Ciuca la Palatul Victoria , vizand apropiatii lui Orban, a trezit suspiciunea in partid si i-a intarit pozitia, in asteptarea congresului partidului. Pana la congresul partidului, daca se va profila un candidat puternic impotriva lui Orban, situatia s-ar complica. Pentru un moment, nu exista. Cine va putea sa piloteze pe furtuna care vine in continuare, daca nu Orban? In foarte mare masura, partidul, asa cum arata acum, este creatia lui, sunt negocierile lui. Ma refer la fosti parlamentari de care atarna majoritatea, care vin de la Pro Romania si de la alte partide si care nu sunt siguri, ei au niste intelegeri cu Orban, nu cu alti lideri ai partidului", explica Pirvulescu.Consultantul politic Adi Zabava spune ca Orban isi va pastra influenta pentru urmatoarea perioada in partid, in contextul in care parlamentarii intrati in noua legislatura sunt agreati de el, iar cabinetul de ministrii a fost format sub supravegherea sa."Orban si-a construit legitimitate in aceasta perioada in care a dus PNL intr-un loc in care nu sperau. E adevarat ca pierderea functiei de premier ii stirbeste mult din putere, dar eu sunt sigur ca aceasta putere nu va disparea dintr-o data si nu va disparea de tot. Daca Citu va fi urmatorul premier, Orban va incerca sa isi mentina pe mai departe cat mai mult din influenta in ceea ce priveste ministerele si interiorul partidului. Sa nu uitam ca intreaga lista a PNL, toti parlamentarii intrati in noul Parlament au fost agreati de Ludovic Orban si mai toate organizatiile judetene sunt de partea lui Orban, chiar daca a pierdut functia de premier. Ar fi nevoie ca noul premier sa joace impotriva lui, pentru ca un nou varf de putere sa se nasca in interiorul PNL, ceea ce in momentul de fata este greu de crezut, asa cum arata noua nominalizare, daca aceasta va fi agreata de partide, presedinte si va fi votata de Parlament. Este un drum de anduranta al pierderii influentei lui Ludovic Orban in interiorul PNL, nu va fi de azi pe maine, va tine foarte mult de ceea ce se va intampla in urmatorele luni, de modul in care pandemie va fi gestionata de noul guvern ", explica Zabava.Klaus Iohannis este unul dintre oamenii care pot stirbi din puterea lui Ludovic Orban. Faptul ca Iohannis i-ar fi cerut, cel mai probabil, demisia lui Orban din functia de prim-ministru dupa scorul obtinut la alegerile parlamentare sugereaza ca presedintele are o alta viziune despre viitorul guvernarii si al partidului."Cred ca relatia dintre Klaus Iohannis si Ludovic Orban nu a fost niciodata extrem de apropiata. E adevarat ca rezultatele PNL-ului, sub Ludovic Orban, l-au obligat pe Klaus Iohannis sa fie partenerul lui Ludovic Orban si invers. Insa, faptul ca Ludovic Orban si-a depus mandatul, aproape fara semn de intrebare ca s-a intamplat la cererea lui Klaus Iohannis, arata ca presedintele Iohannis nu ii vede neaparat un viitor lui Ludovic Orban in aceasta functie de numar unu in PNL si Guvern. E posibil ca presedintele sa fie pe mai departe un jucator care sa lucreze incet la stirbirea puterii lui Ludovic Orban. Inclusiv povestea legata de nominalizarea functiei de premier a fost una care a dat de inteles ca Iohannis are viziuni diferite fata de Orban privind viitorul acestei guvernari si viitorul Partidului National Liberal. E posibil ca miscarile lui Klaus Iohannis, dorinta lui sa nasca consecinte proaste pentru Ludovic Orban", avertizeaza consultantul politic.Profesorul de la SNSPA, Radu Delicote, scoate si el in evidenta faptul ca presedintele Klaus Iohannis ar putea reduce din puterea lui Orban in partid."Influenta presedintelui Iohannis se poate manifesta in curtea interioara a partidului si printr-o serie de membri care fie sunt nemultumiti de rezultatul alegerilor parlamentare, fie asteptau un asemenea moment sa poata contesta garnitura aflata la conducere. In concluzie, Ludovic Orban a iesit din lumina reflectoarelor Executivului si a trecut in penumbra de influenta a Legislativului. Presedintia Camerei Deputatilor va fi inca un factor in plus al acestei ecuatii", explica Delicote.