Rares Bogdan, ultimatum pentru Orban: „Ludovic să înceteze, pentru că numai eu ştiu de câte ori l-a apărat preşedintele Iohannis. De două ori l-a salvat direct de la debarcare”

Orban, despre Iohannis

”Ludovic să înceteze, pentru că numai eu ştiu de câte ori l-a apărat preşedintele Iohannis, câte şanse i-a dat preşedintele Iohannis, cum i-a dat şansa să construiască un guvern singur, fără a se implica nici Rareş Bogdan, nici Iulian Dumitrescu, nici Flutur, nici Boc, nimeni. Nici Alina Gorghiu . Pur şi simplu şi-a făcut echipa singur, iar când noi îi atrăgeam atenţia că exagerează sau că acţionează discreţionar preşedintele îl apăra. Aseară a depăşit toate limitele. M-a supărat rău”, a declarat Rareş Bogdan, sâmbătă seară, la Antena 3.Întrebat dacă crede că preşedintele Iohannis s-a supărat, europarlamentarul liberal a afirmat: ”Nu ştiu. Nu am vorbit cu domnia sa (...) Să afirmi tu, Ludovic Orban, că preşedintele nu te-a sprijinit şi că PNL nu datorează nimic preşedintelui este o dovadă de lipsă completă de cunoaştere a realităţii şi de o rupere, desprindere de realitate, ca să fiu elegant”.Acesta a afirmat că ”PNL are o relaţie specială cu preşedintele Iohannis şi PNL în ceea ce a realizat în ultimii 2 ani de zile a fost fără nicio discuţie avantajat de acest parteneriat asumat cu preşedintele Iohannis”.”Nu e corect să faci acest lucru, mai ales că preşedintele Iohannis (...) de două ori l-a salvat direct. A fost salvat de preşedintele Iohannis (...) de la schimbarea din preşedinte de partid înainte de termen. De la debarcare”, a mai declarat liberalul. Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, vineri seară, în judeţul Dâmboviţa, că Partidul Naţional Liberal nu are nicio datorie faţă de preşedintele Iohannis , dimpotrivă. ”După ce vom câştiga, va fi acelaşi parteneriat de succes cu preşedintele României”, afirmă Orban.”Eu cred că Partidul Naţional Liberal nu are nicio datorie faţă de preşedintele Iohannis, dimpotrivă. Eu am convingerea că preşedintele PNL trebuie să fie ales de membrii PNL, cu mintea lor, cu gândirea lor şi cu sufletul lor. Eu cred că preşedintele PNL trebuie să fie îndatorat şi legitimitatea lui să se bazeze doar pe votul dumneavoastă, marea oaste a Partidului Naţional Liberal”, le-a transmis, vineri seară, Ludovic Orban liberalilor din judeţul Dâmboviţa.Acesta afirmă că parteneriatul cu preşedintele va continua, după ce va câştiga alegerile interne ”Şi vă sigur că, după ce vom câştiga, va fi acelaşi parteneriat de succes cu preşedintele României, aşa cum a fost în toţi cei 4 ani de zile cât am fost preşedintele PNL şi am câştigat aproape toate bătăliile pe care le-am dus”, a mai afirmat liderul PNL.Liderul PNL susţine că, de trei luni, trăieşte cea mai grea perioadă a vieţii.”De trei luni, vă rog să mă credeţi, trăiesc cea mai grea perioadă a vieţii. Să vezi oameni care şterg toate postările din ultimii patru ani de zile, postări în care spuneau adevărul, nu mă lăudau, spuneau adevărul. Normal că m-au lăudat când am dărâmat Guvernul PSD reunind, practic, parlamentari din şase grupuri politice diferite împotriva unui partid care avea 47% în Parlament. Normal că te laudă lumea, recunoşteau adevărul”, a mai afirmat Ludovic Orban.Acesta se arată total dezamăgit de mulţi dintre colegii de partid.”Oameni în care am crezut, ăsta-i adevărul, oameni în care am investit. Sunt unii care au crezut că pot să obţină mai mult, de exemplu, Robert Sighiartău, pe care nu cred că îl cunoşteaţi când vi l-am propus secretar general al PNL. Îl ştia cineva de aici din Dâmboviţa? Nu. Credeţi că o să mai fie secretar general? Nu. Sau că o să fie mai mult decât secretar general? Nu. Culmea este că aproape toţi din aşa-zisa echipă câştigătoare pierd. Nu câştigă nimic. În primul rând şi-au pierdut un prieten pe care, poate, l-ar fi putut avea tot restul vieţii, dacă aveau un pic de obraz. Dar fiecare îşi alege drumul în viaţă”, a mai afirmat Orban.