Ludovic Orban, nou conflict cu Citu pe tema remanierii lui Nazare: "Nu exista niciun motiv serios"

"Nu exista niciun motiv serios pentru a sustine aceasta remaniere. Deocamdata e un fapt. Acum nu am altceva de facut decat sa-mi exprim punctul de vedere. Nu are la baza motive obiective. A fost o activitate prin care au fost atinse obiectivele stabilite", a afirmat Ludovic Orban Intrebat cum ar trebui sa fie decis urmatorul ministru al Finantelor, seful liberalilor a explicat ca asta se va face conform statutului PNL, prin prezentarea de candidaturi si vot in Biroul Politic National.Orban a dat de inteles apoi ca remanierea lui Nazare are legatura cu refuzul acestuia de a-l sustine pe Florin Citu la congresul din septembrie."As vrea sa sper ca nu e nici o legatura intre remaniere si rectificarea bugetara, ca nu e nici o legatura intre faptul ca nu a aparut in poza si e demis, desi mi-e foarte greu", a conchis Orban.