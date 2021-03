Ludovic Orban crede ca PNRR reprezinta un adevarat Plan Marshall pentru dezvoltarea Romaniei

"Romania are sansa unica la dezvoltare prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si ma bucur ca am ajuns la un acord in coalitie, pe acest document, in consultare cu presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis PNRR reprezinta un adevarat Plan Marshall pentru dezvoltarea Romaniei. Putem utiliza cat mai eficient cele 30 de miliarde de euro de care beneficiaza Romania, pentru investitii si reforme in domeniile infrastructurii, educatiei, sanatatii, mediului, digitalizarii, de asemenea in domeniul managementului apelor, sistemului de irigatii, energiei verzi.Planul National de Redresare si Rezilienta este instrumentul pentru relansarea cat mai rapida a economiei si pentru cresterea calitatii vietii romanilor", a scris Ludovic Orban miercuri pe Facebook