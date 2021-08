Scenarii post-Congres PNL. Mutarea neașteptată care a dezechilibrat balanța de putere din partid

Cu doar câteva săptămâni înainte, bătălia dintre cele două tabere liberale a ajuns mai aprigă ca oricând. Virgil Guran, unul dintre liderii liberali care îl susțin pe Ludovic Orban , susținea marți că are informații clare că cineva a fost pus să îi facă plângere penală.„Am informații foarte clare că cineva a fost pus să îmi facă o plângere penală, pe o prostie, într-adevăr. Vă și spun despre ce am auzit că este vorba. Dacă o să mă cheme vă prezint exact toate datele și de unde a plecat că nu îmi este teamă. Înțeleg că probabil voi fi chemat că există o plângere penală împotriva mea pe o tâmpenie cu niște oameni pe care nici nu i-am cunoscut în viața mea, nu am făcut nimic, nu s-a întâmplat nimic.Vreau să văd cine i-a împins pe acei oameni să facă acest lucru chiar acum și în același timp vă spun foarte clar, nu sunt tipul de om foarte deștept, dar sunt curajos. Pe mine, din contră, mă incită și mă face să merg mai departe fără probleme. Am înțeles de fapt că sunt vreo două-trei (plângeri penale n.r.). Una dintre ele, eu am avut un anumit merit, mic, dar am avut și eu în a convinge să se facă o investiție în Dâmbovița. Într-o țară normală, mi se dădea o diplomă, într-o țară ca România mi se spune că am avut vreun interes.”, spunea Virgil Guran.Și în tabăra Florin Cîțu sunt îngrijorări cu privire la deznodământul luptei aprige dintre premier și Ludovic Orban, astfel că, potrivit surselor, mai mulți lideri se tem că formațiunea politică s-ar putea destrăma după 25 septembrie.În acest context, Ziare.com vă prezintă mai jos cum ar putea arăta PNL după momentul 25 septembrie.1. Ludovic Orban pierzător, Florin Cîțu câștigă șefia partidului. Scenariul are mari șanse să prindă contur, având în vedere că numărul celor care rămân alături de Ludovic Orban începe să scadă pe zi ce trece.Cooptarea în tabăra lui Florin Cîțu a lui Iulian Dumitrescu, președintele PNL Prahova și unul dintre cei mai influenți oameni din PNL, a venit ca un trăsnet pentru Ludovic Orban și apropiații săi, au precizat surse politice pentru Ziare.com. Pasul făcut de Iulian Dumitrescu a fost văzut în echipa lui Orban ca un semnal negru și în ceea ce privește decizia celorlalți lideri grei ai partidului care încă nu au anunțat vreun favorit. Facem precizarea că organizația PNL Prahova făcea parte din grupul indecișilor alături de Ilie Bolojan Dan Motreanu și Gheorghe Falcă. De asemenea filiala condusă de Iulian Dumitrescu are un număr însemnat de delegați care vor participa la congres - 174.Așadar, în cazul în care Florin Cîțu va reuși să îl învingă într-un final pe Ludovic Orban în lupta pentru președinția formațiunii politice, actualul lider liberal nu numai că va pierde controlul partidului și implicit influența și accesul la deciziile politice, ci va fi nevoit să își facă bagajele și de la președinția Camerei Deputaților, acolo unde Florin Cîțu și-ar dori să o pună pe Alina Gorghiu 2.Florin Cîțu pierzător, Ludovic Orban este reconfirmat în fruntea partidului. O victorie a președintelui PNL ar dinamita întreg Guvernul, care ar putea fi preluat chiar de către acesta după 25 septembrie, susținut fie de o coaliție multicoloră PNL – USRPLUS UDMR , fie în calitate de premier în fruntea unui guvern monocolor PNL, susținut tacit de PSD În cazul în care Orban va primi reconfirmarea, premierul și-ar face bagajele foarte rapid și ar pleca de la Palatul Victoria împreună cu majoritatea miniștrilor.