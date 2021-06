Schimb de replici intre Orban si Grindeanu: "Nu accept sa fiu criticat de un tulburel care s-a otetit inainte sa devina vin"

"Domnule deputat , eu mi-am dat demisia din functia de prim-ministru al Guvernului atunci cand la alegerile parlamentare PNL nu a castigat alegerile, spre deosebire de dvs care atunci cand partidul care v-a sustinut ca prim-ministru v-a carut sa va dati demisia, v-ati baricadat cu Victor Ponta la Palatul Victoria si nu ati putut fi scos decat cu o motiune de cenzura. Domnule Grindeanu, apropo de vechime, nu accept aceasta asertiune. Sa stiti ca vremea aduce cu sine noblete. Vinurile adevarate, odata cu varsta, devin nobile. Nu accept sa fiu criticat de cineva care nici nu a ajuns vin. Un tulburel care s-a otetit inainte sa devina vin. Valoarea si calitatea umana nu are legatura nici cu varsta nici cu vechimea", a afirmat Ludovic Orban in plenul Parlamentului.De cealalta parte, Sorin Grindeanu a replicat scurt: "Sigur ca exemplele dvs nu pot sa fie decat despre bautura. Doi, macar in cuvantul de mai inainte ati recunoscut ceva. Ca ati pierdut alegerile", a afirmat social-democratul.Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a pornit marti, 29 iunie, la ora 14.00, dezbaterea pe prima motiune de cenzura impotriva guvernului Citu, initiata de PSD. Conform liderului PSD Marcel Ciolacu , ar mai fi nevoie de 18 voturi, in afara de cele ale coalitiei de conjunctura PSD- AUR , pentru ca motiunea sa treaca.