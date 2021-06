Se incing spiritele in PNL: Ludovic Orban, desfiintat in sedinta de oamenii lui Florin Citu. Este acuzat ca ameninta cu plangeri penale

Cel care a deschis seria de critici la adresa lui Orban a fost secretarul general al partidului, Robert Sighiartau, pe care l-a acuzat ca se comporta ca Nicolae Ceausescu . "I-ati facut pe toti tradatori cei care nu sunt cu dvs, numai Ceausescu ii numea pe toti tradatori", a spus secretarul general al PNL.De altfel, Robert Sighiartau l-a acuzat pe Ludovic Orban ca ameninta cu plangeri penale pe cei care nu il sustin la Congres.El a facut aceste afirmatii dupa ce Ludovic Orban a declarat sambata, la Botosani, ca a fost parasit la negocierile pentru formarea coalitiei si negocierile pentru formarea Guvernului de catre ceilalti membri ai echipei de negociere votata in partid "Trebuie sa stiti lucrul asta, presedintele PNL a fost lasat singur la negocierile pentru formarea acestei coalitii si negocierile pentru formarea Guvernului. Am fost parasit de Rares Bogdan , de Raluca Turcan , de Robert Sighiartau, care nu numai ca m-au parasit in timpul negocierilor, ci au incercat sa provoace convocarea nestatutara a unui Birou Politic National in pline negocieri pentru a arunca in aer formarea coalitiei.Cu toate acestea, in cele mai dificile negocieri pe care le-am avut in 30 de ani (...), PNL este principalul partid de guvernamant, avem premier , avem presedintele Romaniei, presedintele Camerei Deputatilor, iar reprezentarea PNL este conforma cu mandatul care mi-a fost acordat la negocieri si anume ponderea pe care o avem in cadrul coalitiei", a afirmat Ludovic Orban la intalnirea cu liberalii din Botosani.Si Florin Roman a luat cuvantul in sedinta si a anuntat ca asteapta "scuze publice" de la Antonel Tanase , unul dintre apropiatii lui Ludovic Orban. "Sunt Florin Roman si sunt o lichea, conform lui Antonel Tanase. Eu astept scuze publice", a spus Florin Roman in sedinta PNL.Amintim ca fostul secretar general al Guvernului, Antonel Tanase, lider PNL Sector 3, a declarat recent ca in drumul spre sefia PNL Florin Citu s-a inconjurat de "oportunisti, lichele si smecheri" care "voiau sa-i care plasele lui Ludovic Orban pentru putina atentie"."Nu te poti numi un "om nou", un om "care o ia de la capat intr-un nou proiect politic" daca tot ce ai facut pana la "noul proiect" a fost sa stergi pantofi pentru putere, sa te guduri pentru 5 minute la stiri, sa lingusesti, sa cersesti pozitii, sa juri loialitate cand nu ti-a cerut-o nimeni, sa faci compromisuri ca sa pari relevant, sa fentezi munca, sa minti ca esti capabil cand de fapt nu stii diferenta intre Pepsi si Plexi, in sfarsit, un om nou este acela care nu cauta cu disperare sa se faca de ras aratandu-si duplicitatea pentru a ramane pe scena politica. Cat despre initiatorul "proiectului politic nou" ei bine, eu, daca as fi in locul lui, m-as delimita pe cat posibil de oameni care acum 1 luna voiau sa-i care plasele lui Ludovic Orban pentru putina atentie. Cand esti cu adevarat nou si vrei sa faci cum nu au facut altii, sa te indepartezi de practicile vechi, sa incepi de la 0, atunci nu aduna langa tine in poza de grup oportunisti, lichele si smecheri", a scris Antonel Tanase pe Facebook Congresul PNL ar urma sa aiba loc pe 25 septembrie, iar batalia finala pentru functia de presedinte al PNL se va da intre Ludovic Orban, actualul presedinte al PNL, si premierul Florin Citu.