Surse: Ludovic Orban va avea o intalnire marti cu presedintele Klaus Iohannis

Discutiile intre cei doi ar putea impacta strategia PNL in urmatoarele runde de negocieri cu USR -PLUS si UDMR , pentru a exista o solutie comuna prin care sa poata fi format Guvernul de coalitie, au adaugat sursele citate.Faptul ca Ludovic Orban doreste sefia Camerei Deputatilor, lucru care nu era initial in mandatul pentru negocieri al PNL, insa a fost votat in Biroul Politic National de saptamana trecuta al partidului, a dus la blocarea discutiilor cu ceilalti parteneri politici, au precizat sursele mentionate.Urmatoarea discutie intre liderii PNL, USR-PLUS si UDMR ar putea avea loc marti sau miercuri, au mai spus sursele politice, pentru News.ro.PNL a decis sustinerea lui Orban pentru sefia Camerei Deputatilor, insa aceasta este dorita si de catre Dan Barna . Dupa discutiile de duminica cele trei partide nu au ajuns la un acord privind sefia Camerei, cea a Senatului si premierul.Inaintea discutiile din week-end, PNL mergea pe scenariul ca Orban sa fie seful Camerei, iar Barna vicepremier si USR-PLUS sa primeasca sefia Senatului, insa la negocieri Alianta USR-PLUS nu a dorit aceasta varianta.UDMR ar fi dorit si ei sefia Senatului, insa nu au insistat foarte mult cu acest aspect.La consultarile de luni de la Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis, liberalii l-au propus premier pe Florin Citu , USR-PLUS pe Dacian Ciolos PSD l-a propus pe Alexandru Rafila si un guvern minoritar sau unul de uniune nationala, UDMR ar fi avut 2-3 variante pentru sefia Guvernului, insa Kelemen Hunor nu a inaintat vreo propunere de premier si nici nu a precizat numele acestora, iar AUR a venit cu propunerea lui Calin Georgescu.Klaus Iohannis a declarat luni, dupa consultarile cu partidele pentru desemnarea premierului, ca astazi nu sunt inca intrunite conditiile pentru desemnarea unui candidat pentru a forma un nou Guvern. Seful statului a mai anuntat, ca, dat fiind ca BEC a anuntat atribuirea mandatelor in urma alegerilor din 6 decembrie, convoaca noul Parlament pentru data de 21 decembrie.CITESTE SI: