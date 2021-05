Tabloul momentului in PNL: cum se impart liberalii inainte de congresul partidului

Rares vrea "un contracandidat foarte puternic" pentru Orban

Ludovic Orban este convins ca va castiga

In acest context, mai multi liberali au inceput sa isi faca diverse calcule si sa pregateasca un eventual contracandidat puternic pentru Ludovic Orban , la sefia PNL. Astfel ca, potrivit unor surse liberale, in acest moment in PNL exista trei tabere.Prima tabara este conturata in jurul lui Ludovic Orban si apropiatilor acestuia, printre care fostul ministru al Sanatatii, Nelu Tataru , Ionel Danca, Antonel Tanase si Virgil Guran. Desi presedinte liberalilor a anuntat in urma cu cateva saptamani ca are sustinerea a 36 de filiale, intre timp Ludovic Orban a inceput sa mai piarda din sustinerea acestora, multe dintre filiale orientandu-si atentia catre Florin Citu , dupa discutiile privind Planul National de Rezilienta si Redresare (PNRR), au precizat surse politice."Poate avea atunci sustinerea a 36 de filiale, intre timp lucrurile au devenit mai complicate. Florin Citu a inceput sa alerge si el dupa sustinere si i-a cam dat peste cap planurile lui Ludovic Orban", au precizat surse liberale pentruO a doua tabara formata in PNL estea cea intretinuta de premierul Florin Citu si apropiati ai acestuia, printre care Robert Sighiartau, Rares Bogdan si grupul PNL de la Cluj. Potrivit surselor, Florin Citu este sustinut in acest moment de organizatiile Timis, Gorj, Cluj, Bihor si Galati, dar si de o parte din organizatiile din Moldova, printre care si Suceava.In PNL exista, insa, si o a treia tabara, dar aceasta nu are foarte multi "adepti". Cateva filiale din Muntenia s-au grupat in jurul lui Dan Motreanu , pe care l-ar dori intrat in cursa pentru sefia Partidului National Liberal. Insa, potrivit surselor, Dan Motreanu nu intentioneaza sa candideze la sefia PNL, ci la una dintre pozitiile de varf.Amintim ca prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat, luni, ca Ludovic Orban va avea cu siguranta un contracandidat "foarte puternic" pentru sefia partidului, adaugand ca Florin Citu, Emil Boc Ilie Bolojan , Dan Motreanu si Robert Sighiartau s-ar putea numara printre optiuni."Primul lucru intr-un congres , intr-o batalie este sa ai o retorica buna, retorica invingatorului. Mai e mult pana departe. Il asigur cu simpatie pe Ludovic Orban ca va avea contracandidat si va avea unul foarte puternic. (...) Eu sunt extrem de puternic, nu foarte puternic, dar eu nu candidez.Eu candidez in echipa castigatoare. (...) Suntem partid liberal, este normal sa existe competitie, cred ca nici Ludovic Orban, nici altcineva nu-si doreste sa existe un singur candidat, sunt absolut convins ca va exista minim un contracandidat, daca nu chiar doi.Exista oameni foarte buni in PNL care vor intra intr-o competitie directa, frumoasa cu Ludovic Orban si cel mai bun dintre ei va castiga. Este si Florin Citu o optiune, si Emil Boc o optiune, este si Ilie Bolojan si Dan Motreanu, este si Robert Sighiartau o optiune, avem mai multe optiuni. Eu am spus-o ca sa nu existe niciun fel de speculatie - voi intra pe pozitiile doi-trei in echipa castigatoare", a afirmat Rares Bogdan, inainte de sedinta Biroului Executiv al PNL.De cealalta parte, presedintele PNL Ludovic Orban a afirmat marti, 18 mai, ca e convins ca va castiga un nou mandat la sefia partidului in cadrul Congresului. Liderul liberal a vorbit si despre primirea rece de la filiala Cluj, precum si despre sansele lui Florin Citu.Intrebat daca are sustinerea filialei Cluj la Congres pentru un nou mandat de presedinte, Orban a spus ca fiecare delegat isi exprima optiunea."Daca sunt filiale care au luat o decizie de sustinere, asta nu inseamna ca toti delegatii o sa voteze cu mine. De asemenea, daca sunt filiale care nu au luat decizii de sustinere, asta nu inseamna ca eu nu am sustinatori in Cluj. La Congresul trecut, readuc aminte ca PNL Cluj nu a fost printre filialele care m-au sprijinit si eu de la Cluj am luat cel putin o treime din voturile delegatiilor de la Cluj, pentru ca eu cunosc personal toti primarii PNL, consilierii judeteni, nu vorbesc despre parlamentari , conduceri judetene si, in cooperarea, actiunea noastra comuna in ultimii zeci de ani, am aratat ca sunt un om de incredere", a afirmat Orban , la Parlament.