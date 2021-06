Calcule inainte de congresul PNL. Ce lider important ar putea sa paraseasca tabara lui Ludovic Orban

Ce s-a schimbat de atunci

Prima tabara este formata din sustinatorii premierului, alta este conturata in jurul actualului lider al partidului, Ludovic Orban , iar in a treia tabara sunt nehotaratii.In tabara nehotaratilor se regasesc, fie oameni care, desi de-a lungul timpului i-au fost fideli lui Ludovic Orban , astazi nu stiu sigur daca mai reprezinta cartea castigatoare si dupa 25 septembrie, fie oameni care si-ar dori poate un al 3-lea candidat la functia de presedinte al PNL , nefiind convinsi de faptul ca Ludovic Orban sau Florin Citu reprezinta "mana de fier" de care partidul va avea nevoie la urmatoarele alegeri. Nelu Tataru , fostul ministru al Sanatatii, s-a regasit multa vreme printre sustinatorii lui Ludovic Orban. Intr-o declaratie in noiembrie 2020, Ludovic Orban spunea despre chirurgul vasluian ca este "un om extrem de prezent si muncitor", adaugand ca in general toata echipa lui "e o echipa de oameni extrem de harnici, extrem de muncitori care sunt dedicati complet rezolvarii problemelor la nivel de comunitate"."Cu siguranta. Domnul Tataru, va aduceti aminte ca in prima parte a pandemiei l-am avut pe domnul Costache, domnul Costache si-a dat demisia intr-un moment si nu imi pare rau deloc ca am decis sa il sustin pe domnul Tataru. Domnul Tataru este prezent aproape peste tot si nu s-a ferit sa se duca peste tot, chiar unde sunt riscuri majore de interventie. Practic cunoaste situatia de la firul ierbii, nu numai cunoaste situatia de la nivelul ministerului, din biroul unui ministru, domnul Tataru cunoaste situatia din fiecare spital pentru ca practic.. am mers cu el, l-au si acuzat unii ca bantuie prin spitale. E normal si e firesc, e un om extrem de prezent si muncitor.E de la ora 7 dimineata la treaba si te poti baza pe el pana noaptea tarziu. In general toata echipa mea e o echipa de oameni extrem de harnici, extrem de muncitori care sunt dedicati complet rezolvarii problemelor la nivel de comunitate", spunea Ludovic Orban despre Nelu Tataru.Intre timp, lucrurile s-au mai schimbat intre Ludovic Orban si fostul ministru al Sanatatii. Surse liberale au explicat pentruca intre fostul premier si Tataru s-ar fi produs "o mica ruptura" dupa ce Ludovic Orban ar fi dat USRPLUS Ministerul Sanatatii. Practic, Tataru a fost deranjat la acea vreme de faptul ca Orban nu s-a batut pentru a pastra portofoliul de la Sanatate pentru PNL si implicit pentru el, spun surse din partid Nelu Tataru nu a anuntat oficial pana la aceasta ora pe cine sustine in cursa pentru presedintia PNL, insa surse din partid sustin ca exista mari sanse ca fostul ministru al Sanatatii sa anunte chiar inainte de Congres ca se alatura echipei Florin Citu, candidand chiar pentru una dintre functiile de conducere din partid."Dupa ce PNL a dat Ministerul Sanatatii celor de la USRPLUS, in partid a existat o oarecare nemultumire. Rares Bogdan , Florin Roman, mai multi pe care ii vedeti acum in echipa lui Florin Citu au fost nemultumiti de cum a facut Orban imparteala, de aici i s-a tras si buba lui Orban.Dar cel mai nemultumit a fost Nelu Tataru pentru ca Orban nu s-a batut pentru a pastra portofoliul de la Sanatate pentru PNL si implicit pentru el", au explicat surse politice pentruAmintim ca pe 25 septembrie va avea loc Congresul PNL , potrivit unei decizii luate duminica de liberalii din Consiliul National al partidului. Pentru functia de presedinte al partidului se vor lupta Florin Citu si Ludovic Orban, insa nu este exclus sa apara si un al 3-lea candidat.