Incepe sa se contureze lupta de la Congresul PNL. Un nume surpriza ar putea intra in scena

Ludovic Orban si Florin Citu se lupta pentru sefia PNL

Mai exact: este vorba despre presedintele PNL Giurgiu, Dan Motreanu , vicepresedintele Comisiei pentru mediu, sanatate publica si siguranta alimentara (ENVI) din Parlamentul European, care beneficiaza de multa sustinere in partid , eurodeputatul fiind si unul dintre liderii cei mai vocali in ultima perioada in partid, mai ales in contextul PNRR.Dan Motreanu este unul dintre cei mai vechi liberali, acesta a fost parte a echipei Iohannis, dupa ce Crin Antonescu s-a retras din functia de presedinte al partidului. Din 1997 si pana in 2002 a fost vicepresedinte PNL Alba, din 2002 si pana in 2005 presedinte Tineretul National Liberal, din 2005 si pana in 2009, secretar general PNL. La 6 decembrie 2006, Dan Stefan Motreanu a fost numit prin decret prezidential in functia de ministru al agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale in Guvernul Tariceanu. A fost eliberat din functia de ministru la data de 5 aprilie 2007 odata cu restructurarea guvernului.Intre 2010 si 2017 a fost vicepresedinte al PNL, filiala Calarasi , in perioada 2013-2014 a ocupat pozitia de vicepresedinte executiv al PNL, din 2014 pana 2017 a fost prim-vicepresedinte, Biroul Executiv al PNL, iar din 2017 este vicepresedinte in Biroul Executiv al PNL pe educatie, cercetare, tineret, cultura, religie si minoritati In prezent, Motreanu este deputat in Parlamentul European, vicepresedinte al Comisiei pentru mediu, sanatate publica si siguranta alimentara (ENVI), membru al Comisiei de ancheta privind protectia animalelor in timpul transportului) si membru supleant al Comisiei pentru agricultura si dezvoltare rurala (AGRI).Pentru sefia Partidului National Liberal (PNL) si-a anunsat oficial candidatura doar actualul lider al partidului, Ludovic Orban . Acesta a precizat recent ca 36 de organizatii judetene PNL au votat pentru sustinerea candidaturii sale la un nou mandat de presedinte al partidului."Un numar de 36 organizatii au votat in birourile judetene sustinerea candidaturii mele. Nu am vrut sa spun, nu am fortat. E o chestiune normala, fireasca sa ai alegeri in partid, pentru ca democratie inseamna si democratie in interiorul partidului si in mod clar vom face congres anul acesta", a spus presedintele PNL.Insa, desi nu a anuntat public ca va candida la sefia Partidului National Liberal (PNL) la Congresul din toamna, si premierul Florin Citu pare ca isi pregateste terenul pentru o astfel de decizie, indreptandu-si atentia chiar catre grupul anti-Orban din partid.Asa cuma scris zilele trecute, dupa intalnirea pe care seful Executivului a avut-o luna trecuta cu liderii liberali de la Cluj, in echipa Secretariatului General al Guvernului a aparut si Tudor Rares Cataniciu despre care presa scrie ca este un apropiat al lui Mircea Abrudean, fost prefect al Clujului, actual secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat.Sociologul Alfred Bulai a explicat pentruca, din pozitia de sef al Guvernului, Florin Citu are foarte mari sanse sa il invinga pe Ludovic Orban la Congresul ce va avea loc in aceasta toamna."Daca Florin Citu va fi contracandidatul principal al lui Ludovic Orban, atunci el trebuie sa fie si intr-o pozitie comfortabila pentru a avea castig de cauza. Din pozitia de sef al Guvernului, Florin Citu are foarte mari sanse la Congresul PNL.Va garantez ca daca Florin Citu va ramane pe pozitii si va candida la Congres, jumatate dintre filiale isi vor schimba instant parerea. Citu este cu banii, sa nu uitam", a precizat sociologul pentru