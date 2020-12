VIDEO Ce a raspuns Ludovic Orban intrebat daca presedintele Klaus Iohannis l-a pus sa isi dea demisia

"Am facut analiza rezultatelor alegerilor. Am facut calculul mandatelor Se poate forma o majoritate parlamentara fara PSD . Din calculele mandatelor reiese ca PNL are 95 de deputati si 41 de senatori. Nu sunt definitive, asteptam finalizarea procesului", a precizat liderul PNL.Intrebat daca si-a dat demisia la cerinta presedintelui, Orban a raspuns:"Am considerat ca este un gest de onoare. Decizia a fost una fireasca. Romania are nevoie de un plan de dezvoltare pentru a se asigura cresterea calitatii vietii. Demisia se da din decizie personala. Suntem intr-o comunicare permanenta cu Klaus Iohannis , dar am decis cand am vazut rezultatele votului. Cel mai important este ce se va intampla de acum incolo", a precizat Orban.CITESTE SI: ANALIZA Toate calculele pentru noul guvern. Ce alianta este considerata imposibila: "Sunt doua scenarii puternice in momentul de fata"