Mama jucătorului columbian al echipei Liverpool, Luis Diaz, a fost eliberată sâmbătă de poliţie la Barrancas, în nordul Columbiei, după ce fusese răpită, dar autorităţile îl caută în continuare pe tatăl ei, a anunţat preşedintele ţării, Gustavo Petro, informează AFP.

Potrivit presei columbiene, părinţii jucătorului în vârstă de 26 de ani, Luis Manuel Diaz şi Cilenis Marulanda, se aflau la o benzinărie din oraşul lor din departamentul La Guajira când au fost abordaţi de bărbaţi înarmaţi pe motociclete.

"Datorită planului derulat în timp record de poliţie (...) am (găsit-o) deja pe mamă în siguranţă (...) şi continuăm să-l căutăm activ pe tată", a declarat directorul poliţiei, generalul William Salamanca, după o conversaţie la telefon cu mama jucătorului.

Conform jurnalistului Fabrizio Romano, poliția columbiană oferă 200 de milioane de pesos recompensă aceluia care va ajuta la găsirea tatălui fotbalistului.

🚨🇨🇴 Colombian police just announced that they are prepared to give 200M pesos as reward to any person who’ll give crucial informations in order to help to rescue Luis Díaz father.

There are still no update on his father after his mother was rescued by the police overnight. pic.twitter.com/jgcAQUEQsh