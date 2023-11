Cum a reacționat tatăl răpit al lui Luis Diaz, fotbalistul care a bătut singur Brazilia VIDEO

Luis Manuel Diaz, eliberat recent după fusese răpit, a izbucnit în lacrimi la cele două goluri înscrise de fiul său, atacantul Luis Diaz, în meciul câştigat de echipa Columbiei în faţa Braziliei (2-1), joi, pe stadionul Metropolitano din Barranquilla, în cadrul preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2026, informează agenţia EFE.

Tatăl fotbalistului, care a fost eliberat săptămâna trecută după aproape două săptămâni de sechestrare de către o gherilă columbiană, nu şi-a putut ascunde emoţiile şi a izbucnit în lacrimi la golurile fiului său, atacantul lui Liverpool.

Luis Manuel Diaz, îmbrăcat în tricoul galben al naţionalei Columbiei, a sărit în sus de bucurie şi a fost îmbrăţişat de spectatorii din jurul său prezenţi pe arena din Barranquilla.

Brazilia, cvintuplă campioană a lumii, a fost învinsă de naţionala Columbiei, cu 2-1. Gazdele s-au impus prin dubla reuşită de Luis Diaz, în minutele 75 şi 79, după ce Selecao reuşise deschiderea scorului în debutul jocului, prin "tunarul" Gabriel Martinelli (4).

Luis Manuel Diaz, în vârstă de 56 de ani, şi soţia sa Cilenis Marulanda, care a fost eliberată cu mai multe zile înaintea sa, au fost răpiţi pe 28 octombrie dintr-o benzinărie din Barrancas, oraşul natal al familiei, aflat lângă graniţa cu Venezuela (nord-est), de bărbaţi înarmaţi care circulau pe motociclete.

