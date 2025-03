Mărturii sfâșietoare ale antrenorului care și-a pierdut fiica de nouă ani: "Xana trăiește" VIDEO

Luis Enrique, antrenorul lui PSG, a vorbit pentru prima dată despre decesul fiicei sale Xana.

Xana a murit în august 2019, la doar nouă ani. Fetiţa suferea de osteosarcom, o formă de cancer osos, boală cu care s-a luptat timp de cinci luni.

La acea vreme Luis Enrique își dăduse demisia din funcția de selecționer al Spaniei pentru a fi alături de fiica lui.

Acum, antrenorul lui PSG a vorbit public despre Xana și cum și-a revenit familia după această dramă.

"Să mă consider norocos sau ghinionist? Mă consider norocos. Foarte norocos. Fiica noastră a trăit alături de noi nouă ani minunați. Avem mii de amintiri cu ea, videouri, poze, lucruri incredibile.

Mama mea nu putea să afișeze poze cu Xana. Până când am venit într-o zi acasă și am spus: De ce nu e nicio poză cu Xana? Mamă, trebuie să o pui pe Xana. Xana trăiește. Ea nu este fizic, dar este spiritual cu noi. Pentru că vorbim zilnic de ea, râdem și ne amintim de ea. Eu cred că Xana ne vede".

Jesus Christ, I’ve never wanted anybody to win something more than I want Luis Enrique to win the CL this year after seeing this.

I’ve got a nine year old daughter and this just flawed me. What a man

