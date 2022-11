După o victorie categorică în primul joc, Luis Enrique pregătește Spania pentru marele meci cu Germania de duminică seara.

Selecționerul Spaniei, Luis Enrique, a fost întrebat de un jurnalist ce va face dacă Ferran Torres va sărbători un eventual gol cu degetul mare în gură - este gestul folosit de obicei de fotbaliști pentru a anunța că urmează să fie tați.

"Îl trec imediat pe bancă! Acesta băiat nu se va mai apropia de stadion", a glumit Luis Enrique, dar cu jumătate de gură.

Iubita lui Ferran Torres, atacantul de 22 de ani al Barcelonei, este chiar fiica selecționerului, Sira Martinez.

Luis Enrique a fost însă foarte deschis atunci când a fost întrebat dacă jucătorii pot face sex înaintea partidelor. "Cu partenerele lor, da, nu văd nimic greșit în asta. Am o problemă doar cu orgiile înaintea partidelor, cu astea nu sunt de acord".

Luis Enrique: "If Ferran scores and he sucks his thumb to celebrate, I'm taking him out of the pitch immediately. That guy won’t ever step foot in a stadium again. I don't like jokes." pic.twitter.com/LVMXU7Qrhu