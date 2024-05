Antrenorul lui PSG, devastat după ce echipa lui a lovit bara de șase ori: "Zile de durere profundă"

Antrenorul Luis Enrique consideră că "fotbalul este uneori nedrept", după ce echipa sa, Paris Saint-Germain, a ratat calificarea în finala Ligii Campionilor, după ce a expediat de şase ori mingea în bară, în dubla confruntare cu Borussia Dortmund din penultimul act al acestei competiţii.

"Sentimentul este de tristeţe, nu am fost inferiori, dacă adunăm cele două meciuri, am avut şase şuturi în bară, dar fotbalul este uneori nedrept. Nu am reuşit să marcăm niciun gol, după ce am expediat 31 de şuturi în această seară", a declarat tehnicianul spaniol în cursul conferinţei de presă pe care a susţinut-o la finalul meciului de pe Parc des Princes.

"Fotbalul nu a fost corect, în tur şi în retur", "însă fotbalul îi răsplăteşte pe cei care marchează şi nu pe cei care lovesc bara", a subliniat el.

"Diferenţa dintre a lovi bara şi a marca depinde de spiritul sfânt care trece pe acolo. Dacă vreo echipă a avut ghinion în seara asta, fără să-i iau vreun merit Borussiei Dortmund, este PSG şi nimeni altcineva. Vor fi două zile de durere profundă, aşa este sportul. E foarte important să ştii să pierzi, să dai un exemplu copiilor. Trebuie să felicităm Borussia Dortmund şi să acceptăm înfrângerea", a mai spus antrenorul lui PSG.

Borussia Dortmund s-a calificat în finala Ligii Campionilor după ce a învins-o cu 1-0 pe PSG, la Paris, prin golul marcat de fundaşul Mats Hummels în repriza secundă (50). Germanii s-au impus cu acelaşi scor şi în meciul tur, de la Dortmund.

În cealaltă semifinală din Champions League se vor înfrunta miercuri seară, în capitala Spaniei, echipele Real Madrid şi Bayern Munchen. În prima manşă, disputată în Germania, scorul a fost egal, 2-2.

