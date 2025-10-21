Luis Lazarus o părăsește pe Diana Șoșoacă. Și-a făcut partid și are deja primul senator, pe care l-a luat de la PSD

Diana Șoșoacă rămâne fără încă un aliat politic. Luis Lazarus, colegul său pe care l-a făcut europarlamentar SOS România, și-a fondat propria formațiune – Partidul Dreptate și Frăție (PDF) – înregistrată oficial la Tribunalul București în iulie 2025. Noul proiect politic, care se revendică drept o mișcare de centru-dreapta, l-a atras deja pe senatorul Paul Gheorghe, fost membru afiliat al grupului PSD din Senat, dar care a ajuns parlamentar tot pe listele SOS.

Senatorul Paul Gheorghe, care activa în grupul PSD, a anunțat luni că va face parte din Partidul Dreptate și Frăție, „o mișcare de centru-dreapta care crede în oameni, în principii și în nevoia reală de schimbare a modului de a face politică în România”.

„Astăzi începe un nou capitol. Am ales să fac parte din Partidul Dreptate și Frăție, o mișcare de centru-dreapta care crede în oameni, în principii și în nevoia reală de schimbare a modului de a face politică în România.

Nu am luat această decizie ușor. Am făcut-o din convingerea că țara noastră are nevoie de o altfel de politică — una bazată pe respect, onestitate și curajul de a spune adevărul.

De azi, voi activa ca senator neafiliat, dar cu aceeași dorință de a reprezenta cetățenii cu demnitate, responsabilitate și transparență.

Cred în dreptate, frăție, muncă și în speranța că putem construi împreună o țară mai dreaptă, mai curată și mai unită.

E timpul să readucem încrederea în politică și demnitatea în slujirea publică.

Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături și cred, ca și mine, că schimbarea începe cu fiecare dintre noi”, a scris Paul Gheorghe.

Nici Lazarus, nici Șoșoacă, nu au explicat ruptura dintre ei și motivul plecări europarlamentarului din SOS România. Partidul Dreptate și Frăție a fost înregistrat la Tribunalul București în data de 09.07.2025, arată Gândul.ro.

„Partidul politic cu denumirea integrală „ PARTIDUL DREPTATE ŞI FRĂŢIE ” şi denumirea prescurtată „P.D.F.”, înregistrat conform deciziei civile nr.45/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă, în dosarul nr. 19243/3/2025 în şedinţa publică din data de 09.07.2025, definitivă.

Decizia civilă nr. 45/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă, în dosarul nr. 19243/3/2025 în şedinţa publică din data de 09.07.2025: „ Admite cererea de acordare a personalităţii juridice.

Dispune înregistrarea Partidului DREPTATE şi FRĂŢIE, cu sediul în Bucureşti, sector 6, str. Apusului, nr. 35, bl. 3, sc. C, et. 3, ap. 28. Acordă personalitate juridică Partidului DREPTATE şi FRĂŢIE de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. Dispune înregistrarea în Registrul Partidelor Politice aflat la grefa Tribunalului Bucureşti”, se arată în decizia Tribunalului București.

