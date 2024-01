Noua stea de la FCSB, la un pas de o tragedie: ”Ar fi trebuit să-ți tăiem piciorul!”

Brazilianul Luis Phelipe, transferat de FCSB de la Poli Iași, a reușit să marcheze chiar la debutul pentru echipa lui Gigi Becali, în amicalul câștigat cu LASK linz (3-1) în Antalya.

Într-un interviu pentru Gsp.ro, Luis Phelipe a dezvăluit momentul teribil în care doctorii l-au anunțat că a fost la un pas de a-și pierde un picior.

”Cred că în 2021 am avut o infecție la picior, a fost o infecție serioasă! Piciorul meu devenise foarte mare. Am stat cu febră, apoi am mers la doctor, unde mi s-a spus: ”Luis, dacă nu veneai astăzi, ar fi trebuit să-ți tăiem piciorul!”. În ultima zi am mers! A trebuit să fac apoi o serie de teste, de investigații medicale zi de zi”, a declarat sud-americanul, conform sursei citate.