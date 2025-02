Luis Rubiales, audiat în cel mai mediatizat proces din Spania: "Am întrebat-o pe Jenni dacă pot să o sărut puțin"

Fostul şef al federaţiei spaniole de fotbal Luis Rubiales a declarat, marţi, în faţa unui tribunal, că a întrebat-o pe jucătoarea Jenni Hermoso dacă o poate săruta, înainte de a face acest lucru, după câştigarea Cupei Mondiale feminine din 2023, informează The Guardian.

„Sunt absolut sigur că ea mi-a dat permisiunea”, a declarat Rubiales, în vârstă de 47 de ani, în faţa instanţei din Madrid. „În acel moment a fost ceva complet spontan”.

Fostul preşedinte al Federaţiei Spaniole de Fotbal (RFEF), care riscă până la doi ani şi jumătate de închisoare, şi-a menţinut versiunea evenimentelor în timpul declaraţiilor sale. „Ea m-a ţinut foarte strâns sub subsuori şi m-a ridicat. Imediat după aceea, atunci am întrebat-o: Pot să te sărut puţin? Iar ea a spus: Bine”, a declarat Rubiales.

Întrebat despre faptul că i-a luat capul jucătoarei spaniole în mâini înainte de a o săruta, Rubiales a respins ideea că ar fi forţat-o: „A fost un gest de afecţiune şi ea nu m-a respins deloc. Dimpotrivă, a plecat râzând şi bătându-mă pe spate. În momentele care au urmat, nu mi-a reproşat nimic şi nu mi-a spus niciodată că ceea ce am făcut a fost un abuz sexual. În avion, era la fel de fericită ca restul jucătoarelor. Dar aceasta nu este o infracţiune, nici un act de violenţă sau abuz sexual, cum îl numiţi dumneavoastră”, i-a răspuns Rubiales procurorului general.

Fostul preşedinte al RFEF a recunoscut apoi că s-a lăsat „dus de val”. ”Am rugat-o (pe Hermoso) să mă ierte pentru comportamentul meu”, a declarat el. ”Nu ar fi trebuit să mă las dus de val. Am greşit, am făcut o greşeală şi am recunoscut asta din primul moment. M-am comportat ca un sportiv când ar fi trebuit să am mai mult calm şi să fiu demn de poziţia mea instituţională”.

Rubiales a încercat apoi să îşi justifice acţiunile: „Tocmai câştigasem Cupa Mondială şi eram fericiţi. Şi când există o situaţie care implică acest tip de bucurie extremă, am depăşit deja limita. De exemplu, mi-am sărutat coechipierii când am câştigat pe stadionul Santiago Bernabeu cu Levante”.

Acuzat, de asemenea, că a exercitat presiuni asupra lui Hermoso, Rubiales a recunoscut că a vorbit scurt cu aceasta în avionul de întoarcere în Spania, în încercarea de a o convinge să facă un videoclip cu el. El a refuzat să meargă mai departe. Pe de altă parte, el a negat că ar fi fost implicat în redactarea primei declaraţii a RFEF, menită să pună capăt controversei.

De asemenea, a negat că ar fi ordonat cuiva, inclusiv celorlalţi trei coinculpaţi (Jorge Vilda, fost antrenor, Albert Luque, fost director sportiv al echipei naţionale, şi Ruben Rivera, fost director de marketing), să meargă şi să încerce să o convingă pe Hermoso şi pe apropiaţii acesteia..

Aceştia se vor prezenta miercuri în faţa instanţei.

Rubiales este acuzat de agresiune sexuală şi apoi de încercarea de a o constrânge pe Hermoso, cu ajutorul altor trei foşti oficiali ai federaţiei de fotbal, să declare public că sărutul pe buze la ceremonia de premiere din Australia a fost consimţit.

El a negat acuzaţiile, spunând că sărutul a fost consimţit în timp ce Hermoso a spus că nu a fost.

Scandalul care a urmat a eclipsat prima victorie a Spaniei la Cupa Mondială feminină şi a stimulat eforturile jucătoarelor spaniole de a denunţa sexismul şi de a obţine paritate cu omologii bărbaţi.

Verdictul este aşteptat pe 19 februarie.

