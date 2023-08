Se înmulțumesc acuzațiile împotriva președintelui de federație care a sărutat o jucătoare. Aventură toridă pe banii federației

Luis Rubiales, care este vizat de numeroase critici pentru că a sărutat-o pe Jenni Hermoso după finala Cupei Mondiale de fotbal feminin, dintre Spania şi Anglia, este anchetat de un tribunal din suburbiile Madridului pentru o deplasare la New York plătită de Federaţia Spaniolă de Fotbal, relatează RMC Sport.

Potrivit El Confidencial, Rubiales a simulat întâlniri de lucru pentru a petrece şase zile în Statele Unite cu o pictoriţă mexicană.

O anchetă a fost deschisă

Judecătoarea Delia Rodrigo, de la tribunalul din Majadahonda (la periferia Madridului), care anchetează deja presupusele nereguli comise de Luis Rubiales în fruntea Federaţiei Spaniole de Fotbal în legătură cu Supercupa Spaniei, ar fi cerut informaţii despre deplasarea pe care oficialul spaniol a făcut-o la New York cu fonduri de la RFEF la câteva luni după ce a fost ales în funcţie.

Potrivit El Confidencial, Luis Rubiales ar fi simulat întâlniri cu reprezentanţii Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ai MLS pentru a petrece şase zile în Statele Unite, unde a fost însoţit de o pictoriţă mexicană.

Cu toate acestea, federaţia spaniolă a declarat presei din Spania că este vorba într-adevăr de o călătorie de afaceri, enumerând o serie de întâlniri profesionale programate la New York. Dar declaraţia făcută de oficialul Román Ignacio Rodríguez Fernández, făcea referire la date care nu coincideau cu deplasarea lui Luis Rubiales la New York. Prin urmare, El Confidencial a dedus că preşedintele RFEF se afla în oraşul american în scop turistic, în compania pictoriţei mexicane.

Acest lucru ar putea constitui un delict de gestiune neloială, care se pedepseşte cu până la trei ani de închisoare. Diferitele cheltuieli ale lui Luis Rubiales la faţa locului - costul zborurilor, al cazării la hotel şi al închirierii unui autoturism - au fost trecute în bugetul federaţiei, susţinându-se că acestea erau cheltuieli legate de îndeplinirea atribuţiilor sale. El Confidencial a avut acces chiar şi la mesajele pe care acesta le-a trimis apropiaţilor săi pentru a le prezenta falsul său program şi pentru a le spune ce ar trebui să spună în cazul în care cineva i-ar întreba despre şederea sa la New York. Niciuna dintre întâlnirile respective nu ar fi avut loc.

Aproape o întâlnire de afaceri

Odată ajuns la New York, Rubiales a fost contactat de directorii Relevent, o companie specializată în organizarea de evenimente sportive în New York, care i-au cerut o întâlnire. Cele două părţi au convenit chiar să se întâlnească la un restaurant din Manhattan, dar Luis Rubiales a anulat întâlnirea cu câteva minute înainte. Managerul spaniol ar fi avut suspiciuni faţă de compania americană, care lucrează deja cu La Liga, for condus de Javier Tebas, cu care el se află în conflict.

