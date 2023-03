De ce nu o suportă fiul lui Mihai Șora pe partenera de viață a tatălui său. Ce i-a făcut Luiza Palanciuc fostei soții a regretatului filozof

Decesul lui Mihai Șora, la 106 ani, a provocat un adevărat război în familia fostului filozof, de o parte fiind fiul său, Tom Șora, și de cealaltă parte, Luiza Palanciuc, partenera de viață din ultimii ani a omului de cultură.

După ce a afirmat că Mihai și Mariana Șora, adică părinții săi, nu au fost despărțiți niciodată în acte, iar tatăl lui și-a găsit o nouă iubită atunci când mama era internată bolnavă la azil, Tom Șora a vorbit și despre un alt episod, care i-a adâncit disprețul față de Luiza.

„Este un subiect mai dificil, pe care n-aș vrea să îl discut așa, aici, în condițiile astea. Fapt este că, după ce a murit mama – nu pot să spun exact anul –, au intervenit niște probleme de acaparare. Mama mea a fost scriitoare și – nu numai că a scris și publicat cărți – a avut o corespondență foarte bogată și foarte interesantă, cu oameni foarte interesanți, români, dar nu numai români. Mama a scris și memorialistic, are mii de pagini de jurnal nepublicate, dar are și o corespondență, cum am spus, foarte bogată.

Și această corespondență, mama, în timpul vieții, când era încă lucidă – deci în anii ’98, ‘99, 2005 – a ordonat-o și a publicat-o parțial, în volume selective, adică nu cronologic, nu pe alfabet. Plănuia să își publice integrala corespondență, care ar fi fost mai multe volume, patru, ceva de genul acesta, nu pot să spun exact”, a povestit Tom Șora, conform gandul.ro.

Ads

De asemenea, fiul lui Mihai Șora a dezvăluit faptul că Luiza Palanciuc a fost cea care s-a opus publicării volumului 1 din corespondența pe care mama sa o deținea.

„Nu știu la ce editură, că am uitat, dar era un domn, un fost coleg de-al tatălui meu, la Editura pentru Literatură, se chema Tiberiu Avramescu, cred că a murit, bănuiesc, că nu am contact cu el. Domnul Tiberiu Avramescu, pe care îl știu din copilărie, fost redactor la ESPLA, prieten cu tata și cu mama, s-a ocupat de editarea acestor scrisori și volumul 1 era gata, erau literele A B C D, ceva de genul acesta.

Era înaintea publicării și doamna Palanciuc a spus: «Nu, nu este bine, nu este corect editat. Trebuie să fie nu știu ce notă de subsol, trebuie să fie o ediție supra-științifică». Și a blocat chestia asta”, a relatat Tom Șora.

Ads