Lukașenko, despre rachetele nucleare pe care Putin le trimite în Belarus: „N-aș ezita să le folosesc în caz de agresiune”

Președintele belarus Alexander Lukașenko a declarat marți, 3 iunie, că nu va ezita să ordone utilizarea armelor nucleare tactice rusești care urmează să fie desfășurate în Belarus, dacă țara sa se confruntă cu o agresiune, relatează Associated Press.

La începutul acestui an, președintele rus Vladimir Putin a anunțat desfășurarea planificată a armelor nucleare cu rază scurtă de acțiune vecinului și aliatului Moscovei, Belarus, într-o mișcare considerată pe scară largă ca un avertisment pentru Occident, pe măsură ce își intensifica sprijinul militar pentru Ucraina.

Putin a subliniat că Rusia va păstra controlul asupra lor, dar declarația lui Lukașenko a contrazis acest lucru.

„Doamne ferește să fie nevoie să iau o decizie de a folosi aceste arme, dar n-ar fi nicio ezitare dacă ne vom confrunta cu o agresiune”, a declarat Lukașenko, cunoscut pentru declarațiile sale năucitoare, potrivit agenției de presă de stat BelTA.

The President of Belarus, Aleksandr Lukashenko announced today that Russian Tactical-Nuclear Weapons will arrive and be Deployed onto Belarusian Territory in a “Matter of Days” with preparations currently being made for the Storage and Deployment of Long-Range Nuclear Weapons as… pic.twitter.com/OT3adTDQ3B