Lukaşenko cere mobilizarea eleviilor pentru strânsul cartofilor. "Va fi un bun antrenament fizic"

Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko cere mobilizarea elevilor, pentru a culege mere şi a recolta cartofi.

Lukaşenko denunţă drept o ”sălbăticie” faptul că aceşti copii nu pot fi folosiţi să ajute în industira agricolă belarusă.

Meanwhile, Belarus has its own problems.

Lukashenko announced mobilization to harvest potatoes.

I fully support him. This is exactly the kind of mobilization Belarus needs.

Care to comment, @elonmusk? What should be done with potatoes? pic.twitter.com/NimKpGuY50