Oracolul de la Minsk. Lukașenko dezvăluie cum face predicții politice corecte despre Putin. "Fără falsă modestie"

Aleksandr Lukașenko, controversatul și, potrivit unora, ilegitimul lider de la Minsk, a fost cândva un oponent al lui Vladimir Putin. Chiar se certase public cu președintele rus, inclusiv pe tema gazelor, și se apropiase de Uniunea Europeană. Dar, în ultimii patru ani, a devenit un vasal loial și ascultător al Moscovei, deoarece a rămas la putere grație sprijinului oferit de Vladimir Putin. Chiar a acceptat să găzduiască arme nucleare rusești și să dea voie Rusiei să invadeze Ucraina via Belarus.

Grație acestor legături cu Putin, Lukașenko se consideră un mediator și încearcă să facă pace între Putin, Zelenski și Occident. Președintele belarus este liderul post-sovietic cu cel mai lung mandat, fiind la putere la Minsk înainte ca Putin să ajungă în fruntea Rusiei.

Totodată, într-un interviu cu presa locală, loială regimului său, Aleksandr Lukașenko a explicat că predicțiile lui politice sunt corecte și a dezvăluit și cum reușește. Dincolo de absurdul situației, declarația oferă și un exemplu al modului în care gândește cel considerat, nu demult, „ultimul dictator al Europei”.

Cu trei săptămâni înainte de discuțiile dintre președinții Rusiei și Statelor Unite din Alaska, Aleksandr Lukașenko a declarat că Moscova este pregătită pentru negocieri. Prognoza s-a dovedit a fi corectă: negocierile au avut loc într-adevăr. Președintele a fost întrebat cum reușește să facă astfel de previziuni.

Ads

„Este vorba de imersiunea în problemă. Dacă ești cufundat în ea, poți discuta acest subiect și poți avea propria ta opinie. Dar aceasta este opinia ta. Dar, fără falsă modestie, are legătură și cu experiența”, a răspuns liderul belarus.

Președintele a dat și alt exemplu. După începerea invaziei rusești, Aleksandr Lukașenko a discutat telefonic cu Volodimir Zelenski. Ceva timp mai târziu, în Belarus au avut loc negocieri între delegațiile Rusiei și Ucrainei. Liderul de la Minsk consideră că, dacă discuțiile de pace ar fi avut succes într-o fază incipientă, pierderile teritoriale ale Ucrainei ar fi fost mai mici.

„De aceea vorbesc de imersiune și, cum spun, probabil și un semn de la Dumnezeu... Eu de aici pornesc. Oricum, cunosc poziția președintelui Rusiei”, a adăugat Aleksandr Lukașenko. „El a propus și propune negocieri. Și acum trebuie să ne agățăm de asta, pentru că Zelenski va pierde toată Ucraina”, a continuat liderul de la Minsk, potrivit agenției de presă de stat BelTA.

Ads