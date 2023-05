Prima imagine cu dictatorul Lukașenko după ce a fost dus de urgență la spital. Președintele belarus are o mână bandajată

Un canal de ştiri de stat din Belarus a dat publicității luni, 15 mai, o imagine cu președintele belarus Aleksandr Lukaşenko vizitând un centru militar.

Este prima fotografie cu dictatorul din Belarus, în vârstă de 68 de ani, care nu a mai apărut în public aproape o săptămână.

Imaginea care îl înfățișează pe Lukașenko bandajat la o mână a fost publicată de canalul de Telegram Pul Pervogo. La parada de 9 mai, din Moscova, fusese văzut ultima oară în public.

Președintele a fost dus, sâmbătă, 13 mai, de urgență la spital, potrivit presei ucrainene, care citează surse de la Minsk.

S-a speculat că acesta ar suferi de probleme cardiace, scrie digi24.

Aleksandr Lukaşenko conduce Belarus din 1994.

Lukashenka appeared in public for the first time since May 9. His arm is still bandaged.

Unfortunately, the catheter dictator is alive and can even stand on his feet. The only question is whether he will be able to squeeze some semblance of human speech out of his hoarse mouth… pic.twitter.com/2ZgaSpAY5k