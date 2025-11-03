Ce riscuri ar implica plecarea din România a firmei Lukoil, ca urmare a sancțiunilor SUA. "Există niște datorii", avertizează ministrul Radu Miruță

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat luni, 3 noiembrie 2025, despre sancţiunile aplicate de către Statele Unite companiei Lukoil, că oficialii români sunt preocupaţi să vadă ce se întâmplă cu zona de producţie care există pe teritoriul României, pentru că există nişte datorii ale acestor companii supuse sancțiunilor.

Dacă aceste companii pleacă din România, trebuie ca statul român să se asigure că aceste datorii "nu vor rămâne istorie" şi că România nu va rămâne "din nou cu o pagubă".

”Decizia Statelor Unite cu privire la aceste sancţiuni pe plan internaţional nu este o decizie care are legătură cu decizia Guvernului României. Cu privire la aceste sancţiuni care au fost aplicate acestor companii, suntem preocupaţi să vedem ce se întâmplă cu zona de producţie care există pe teritoriul României. Ştiu că există nişte datorii ale acestor companii care, dacă pleacă, trebuie ca statul român să se asigure că aceste datorii nu vor rămâne istorie şi vom rămâne din nou cu o pagubă”, a spus ministrul Economiei, despre sancţiunile aplicate companiei Lukoil.

Ministrul Radu Miruţă a mai spus că sunt aspecte pe care Ministerul de Finanţe, cel care este responsabil de aceste datorii, le are foarte atent în vedere şi identifică cea mai bună metoda pentru a securiza lucrurile, pe teritoriul României.

Trezoreria SUA a inclus companiile petroliere Rosneft şi Lukoil, precum şi 34 de filiale ale acestor companii, într-un nou pachet de sancţiuni americane.

Sancţiunile implică îngheţarea tuturor activelor Rosneft şi Lukoil în Statele Unite, precum şi interzicerea tuturor companiilor americane de a face afaceri cu cele două companii.

