Mutare surpriză pentru un gigant rus, cu afaceri și în România: Vinde tot business-ul unei firme occidentale cu legături spre Putin

Autor: George Titus Albulescu
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 01:00
Torbjorn Tornqvist este miliardarul suedez care a cumpărat Lukoil, operațiunile externe FOTO: X@CEPAWeek

După ce vreme de nouă luni dictatorul de la Kremlin l-a tot dus cu vorba pe președintele american că va termina războiul din Ucraina, Donald Trump și-a pierdut răbdarea și a instituit primele sancțiuni contra Moscovei, lovind cele mai mari companii petroliere. Acum, una dintre ele, Lukoil, face o mutare surpriză și își vinde operațiunile internaționale, inclusiv cele din România, unei firme occidentale, Gunvor din Elveția, despre care se afirmă că are legături cu cei mai apropiați asociați ai lui Vladimir Putin.

Lukoil, al doilea mare producător de petrol din Rusia, a fost de acord să vândă majoritatea activelor sale internaționale către comerciantul elvețian de mărfuri Gunvor, după ce SUA au impus sancțiuni companiei săptămâna trecută, potrivit Financial Times.

Compania rusă Lukoil a anunțat joi că a acceptat o ofertă din partea Gunvor pentru Lukoil International, filiala care deține activele externe ale grupului, și a fost de acord să nu negocieze cu alți cumpărători. Dar nu a dezvăluit prețul tranzacției.

Acordul ar include majoritatea operațiunilor Lukoil din afara Rusiei, care angajează aproximativ 15.000 de persoane, inclusiv companii din SUA, Belgia, Olanda și România, potrivit unei persoane familiarizate cu situația.

Lukoil a declarat că își vinde afacerea internațională „din cauza măsurilor restrictive introduse de unele state împotriva companiei și a filialelor sale”.

Lukoil Internațional cumpărată de un miliardar suedez

Valoarea totală estimată a activelor Lukoil de peste mări este de aproximativ 12 miliarde de dolari, a declarat Sergei Kaufman, analist la firma de brokeraj Finam, cu sediul la Moscova.

„Este imposibil să vinzi o gamă atât de largă de active fără o reducere, chiar dacă ar exista un acord preliminar”, a adăugat el. „Estimăm că reducerea ar putea fi de aproximativ 20 până la 30%.”

Compania Gunvor avea legături strânse cu Rusia. A fost fondată în 2000 de Torbjörn Törnqvist, un miliardar suedez și oligarhul rus Gennady Timchenko, unul dintre cei mai apropiați asociați ai președintelui Vladimir Putin. Timp de mulți ani, Gunvor a fost cel mai mare exportator de petrol rusesc.

Timchenko și-a vândut participația de 43,5% către Törnqvist după ce Rusia a anexat Crimeea din Ucraina în anul 2014.

Președintele american Donald Trump a impus săptămâna trecută ceea ce a numit „sancțiuni enorme” asupra Rosneft și Lukoil, cei mai mari doi producători și exportatori de petrol ai Rusiei, cu scopul de a „degrada” fondurile de război ale lui Putin și de a crește presiunea asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Spre deosebire de Rosneft, care este controlată de stat, Lukoil este o companie privată, dar unii analiști spun că se aliniază intereselor Kremlinului.

