Ce se va întâmpla cu benzinăriile Lukoil din România. Anunțul președintelui Nicușor Dan

Autor: Dan Stan
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 08:23
365 citiri
Ce se va întâmpla cu benzinăriile Lukoil din România. Anunțul președintelui Nicușor Dan
Nicușor Dan, stație Lukoil / FOTO: captură video YouTube, Lukoil - site oficial

Nicușor Dan a luat în vizor una dintre cele mai puternice companii din România: celebra rețea de benzinării Lukoil, afacere finanțată cu capital rusesc.

După reuniunea Consiliului European de joi, 23 octombrie, președintele Dan a asigurat că România se va alătura pachetului de sancțiuni propus de Uniunea Europeană împotriva companiei rusești Lukoil. Motivele europenilor, limitarea veniturilor energetice ale Moscovei și reducerea influenței economice a Federației Ruse în statele europene.

Nicușor Dan a prezentat raportul, imediat după reuniune. „Inclusiv în discuția de azi, despre pachetul 19 și pachetul 20 al Uniunii, a fost rostit cuvântul 'Lukoil'. Până în acest moment, România a acționat solidar cu țările din Uniune, s-a alăturat pachetelor de sancțiuni. Cred că în perioada imediat următoare vom face la fel”, a declarat șeful statului.

UE condamnă Rusia prin sancțiuni economice. Ajutor pentru Ucraina

Pachetele 19 și 20 fac parte din strategia UE de a reduce finanțarea Rusiei, mai ales prin blocarea profiturilor companiilor energetice care susțin indirect efortul militar rus. Lukoil este al doilea mare producător de petrol din Rusia, după Rosneft.

Lukoil este lanțul de benzinării cu cele mai mici tarife. În București, litrul de benzină se vinde la stațiile Lukoil cu 7,27 lei. Cea mai ieftină benzină la Petrom costă 7,31 lei pe litru, la Rompetrol și OMV 7,36 lei. Tot OMV o vinde pe cea mai scumpă, 7,46 lei.

Presa franceză leagă explozia de la rafinăria Petrotel-Lukoil de un incident similar din Ungaria, la doar câteva ore. Ambele au legături cu Rusia
Presa franceză leagă explozia de la rafinăria Petrotel-Lukoil de un incident similar din Ungaria, la doar câteva ore. Ambele au legături cu Rusia
Două rafinării europene importante au fost afectate de incidente cu potențial dezastruos luni, 20 octombrie, scrie „Le Figaro”. Cotidianul notează că ambele rafinării, cea de la...
Economistul Iancu Guda susține că sunt și vești bune în România: "Nimeni nu spune asta, dar se întâmplă ceva fără precedent"
Economistul Iancu Guda susține că sunt și vești bune în România: "Nimeni nu spune asta, dar se întâmplă ceva fără precedent"
Economistul Iancu Guda atrage atenția asupra unei creșteri record a înființării de noi afaceri în România, în perioada iunie – august 2025, când au fost înregistrate 26.122 de SRL-uri,...
#Lukoil, #Nicusor Dan, #Rusia, #afaceri , #stiri economice
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Noi detalii in cazul tinerilor gasiti impuscati in masina: Urmau sa plece vineri la munca in Olanda. Ipoteza luata in calcul de Politie
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
L-au prins! Cine este barbatul care a ucis un sofer de autocar: "A fost cea mai ascutita"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce se va întâmpla cu benzinăriile Lukoil din România. Anunțul președintelui Nicușor Dan
  2. Coșul de cumpărături se scumpește anual, iar veniturile românilor iar nu țin pasul. De ce nu scăpăm de acest „blestem” nici în 2026
  3. Trei lovituri dure pentru buzunarele românilor. Cum a început să ne afecteze vizibil criza politică internă și presiunea geopolitică din regiune
  4. Lovitură pe piață: Prețul locuințelor a scăzut de 2 ani în continuu, într-o destinație vizitată de 1 milion de români
  5. Trump, învins de o țară cu armele proprii ale Americii: „Dacă vrei să lupți, ne vom bate cu tine până la capăt”
  6. Sancțiunile SUA asupra Rusiei pot duce la dispariția unei mari companii din România: "Rafinăria și benzinăriile alea NU mai pot funcționa, sunt moarte cât timp sunt deținute de ruși"
  7. Bolojan a închis parțial robinetul de bani al partidelor, dar unii spun că se putea mai mult. „Nu era rău să le taie mai drastic, cu atât mai mult cu cât le plătim fiecare dintre noi”
  8. Argentina lui Milei, exemplul preferat al liberalilor români, în cădere liberă chiar și după ajutorul lui Donald Trump
  9. Meta interzice chatboții concurenți pe WhatsApp. Ce înseamnă asta pentru utilizatori
  10. Bitcoin se pregătește pentru una dintre cele mai importante transformări din istoria sa