Ce se va întâmpla cu benzinăriile Lukoil din România. Anunțul președintelui Nicușor Dan

Nicușor Dan a luat în vizor una dintre cele mai puternice companii din România: celebra rețea de benzinării Lukoil, afacere finanțată cu capital rusesc.

După reuniunea Consiliului European de joi, 23 octombrie, președintele Dan a asigurat că România se va alătura pachetului de sancțiuni propus de Uniunea Europeană împotriva companiei rusești Lukoil. Motivele europenilor, limitarea veniturilor energetice ale Moscovei și reducerea influenței economice a Federației Ruse în statele europene.

Nicușor Dan a prezentat raportul, imediat după reuniune. „Inclusiv în discuția de azi, despre pachetul 19 și pachetul 20 al Uniunii, a fost rostit cuvântul 'Lukoil'. Până în acest moment, România a acționat solidar cu țările din Uniune, s-a alăturat pachetelor de sancțiuni. Cred că în perioada imediat următoare vom face la fel”, a declarat șeful statului.

UE condamnă Rusia prin sancțiuni economice. Ajutor pentru Ucraina

Pachetele 19 și 20 fac parte din strategia UE de a reduce finanțarea Rusiei, mai ales prin blocarea profiturilor companiilor energetice care susțin indirect efortul militar rus. Lukoil este al doilea mare producător de petrol din Rusia, după Rosneft.

Lukoil este lanțul de benzinării cu cele mai mici tarife. În București, litrul de benzină se vinde la stațiile Lukoil cu 7,27 lei. Cea mai ieftină benzină la Petrom costă 7,31 lei pe litru, la Rompetrol și OMV 7,36 lei. Tot OMV o vinde pe cea mai scumpă, 7,46 lei.

