Lukoil cere interventia Comisiei Europene in ancheta din Romania

Lukoil a cerut interventia Comisiei Europene in ancheta din Romania care vizeaza compania, argumentand ca este vorba de masuri impuse de "o instanta judiciara relativ mica" dar care au un "impact european".

Thomas Muller, vicepresedintele Lukoil, a atras atentia ca ar putea fi puse sub sechestru active in valoare de 2,2 miliarde de euro, inclusiv conturi bancare din Marea Britanie si Olanda.

Muller, care saptamana aceasta va avea intrevederi cu oficiali europeni, a admis ca "nu exista o linie directa intre Comisia Europeana si o instanta judiciara din Romania", subliniind insa ca acuzatiile procurorilor romani sunt "nejustificate".

"Am vrea sa vedem o implicare europeana in acest caz, deoarece avem de-a face cu o instanta relativ mica dar care ia decizii uriase, care au impact nu doar asupra unor active din Romania, ci si asupra unor active europene. Consideram ca nu este o situatie corecta", a spus reprezentantul Lukoil, citat de Reuters.

Presedintele Lukoil, Vagit Alekperov, i-a trimis saptamana trecuta o scrisoare lui Maros Sefcovic, vicepresedinte al Comisiei Europene responsabil de Energie, cerand "o investigatie mai transparenta, dat fiind ca activitatile constante ale rafinariei (vizate de ancheta din Romania - n.red.) au impact asupra alimentarii cu petrol in intreaga Uniune Europeana".

Comisia Europeana a confirmat primirea scrisorii din partea Lukoil, precizand ca analizeaza situatia.

Compania Lukoil a contestat in justitie, marti, masurile asiguratorii dispuse de autoritatile romane, reiterand ca acuzatiile de spalare de bani si evaziune fiscala formulate de procurorii din Romania sunt "absolut nefondate".

"Acuzatiile (formulate de procurorii romani - n.red.) sunt absolut nefondate", afectand afacerile, dar LukOil nu intentioneaza sa inchida sau sa vanda rafinaria, a declarat Thomas Muller, vicepresedintele Lukoil. "Rafinaria este functionala astazi si speram ca vom putea continua activitatile", a declarat Muller, potrivit Reuters, intr-o conferinta de presa.

In urma cu cateva zile, Lukoil a respins acuzatiile de spalare de bani si evaziune fiscala formulate de procurorii din Romania, anuntand ca urma sa conteste in instanta masurile asiguratorii dispuse de autoritatile romane si ca asteapta o investigatie "impartiala".

Compania rusa Lukoil a argumentat ca este un contribuabil prompt la bugetul de stat din Romania si un furnizor de produse la calitate pentru clientii romani.

"LukOil intentioneaza sa conteste in instanta ordinul Parchetului, conform procedurilor, si mizeaza pe o investigare impartiala a incidentului, potrivit reglementarilor si standardelor acceptate atat in Romania, cat si in Uniunea Europeana", informa vineri compania rusa.

Saptamana trecuta, procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti care instrumenteaza dosarul Lukoil au extins masurile asiguratorii, punand sechestru asupra unor bunuri ce apartin companiei Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda pana la concurenta sumei de doua miliarde de euro.

Potrivit unui comunicat dat publicitatii de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, procurorii acestei structuri au extins cercetarile si au dispus masura controlului judiciar asupra a cinci persoane, intre care doi cetateni rusi, cu totii angajati ai SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti.

Totodata, anchetatorii au dispus masuri asiguratorii asupra unor bunuri detinute de Lukoil Europe Holding Bvatrium Olanda si SC Petrotel Lukoil SA, fiind puse sub sechestru conturi bancare, prime de emisiune si actiuni.

