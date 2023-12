Lukoil nu este vreo companie straina chinuita de coruptia din Romania, hartuita de comisioane neoficiale, care nu stie pe unde sa mai fuga de jungla unui mediu de afaceri ostil. Nu, Petrotel - Lukoil Ploiesti este acuzata de fapte foarte grave: spalare de bani evaluata la 118 milioane de euro si o evaziune fiscala de 112 milioane de euro.

Dosarul deschis de procurori este despre felul in care aceasta companie ar fi fraudat Romania si ar fi lipsit bugetul tarii de sume foarte mari. In orice tara din lume asa ceva ar fi fost anchetat si sanctionat fara mila. Oriunde asa ceva se lasa cu catuse.

In loc sa colaboreze cu anchetatorii pe deplin, ca dovada de respect pentru Justitie si tara pe al carei teritoriu functionezi, Lukoil santajeaza si ameninta.

Vladimir Nekrasov, prim-vicepresedintele grupului Lukoil, isi permite sa dea un ultimatum procurorilor ca pana vineri sa ridice sechestrul pus pe o parte din stocurile de combustibil ale Lukoil din conductele Oil Terminal.

Si intareste acest ultimatum cu un santaj explicit: "Ar fi pacat sa trebuiasca sa oprim rafinaria. Am investit multi bani aici (...) Intelegem foarte bine ca ei, Dragnea si Nicolescu, (vicepremierul Liviu Dragnea si ministrul delegat pentru Energie, Razvan Nicolescuu - n.red.) nu au cum sa intervina intr-o ancheta a procuraturii.

Ads

Lor, de asemenea, le pare rau ca in cazul opririi rafinariei vor trebui sa revizuiasca in minus bugetul tarii (...) Noi consideram ca taxele de 700 milioane de dolari platite pana acum in acest an pot reprezenta masuri asiguratorii".

Ba mai sare si ambasadorul Rusiei: "Sper ca ancheta se va face nepartinitor si obiectiv in cadrul legii si tinand cont in mod cuvenit de interesele atat ale mediului de afaceri, cat si ale muncitorilor, precum si de interesele relatiilor ruso-romane."

Si care ar fi interesele? Rusii sa spele bani si sa faca evaziune, iar noi sa facem sluj ca altfel poate ramanem si fara gaze, nu?

Atitudinea aceasta de neimaginat intr-un stat de drept este mostra perfecta pentru felul in care rusii inteleg sa-si trateze "partenerii" si pentru mentalitatea ruseasca fara de lege si justitie.

Ads

Ce-i aia lege? Ce-s alea ancheta, procuratura, justitie? Mofturi! Important e ca ai banul in mana si cand il ai faci ce vrei, calci in picioare orice regula vrei. Intri in Crimeea, rupi Ucraina, jefuiesti bugetul Romaniei, tai gazele cand vrei, cui vrei, pentru cat timp vrei.

Orice iti e permis, nu exista oprelisti, pentru ca tu esti Rusia.

Si in fata acestei nerusinari fara precedent, care este atitudinea autoritatilor de la Bucuresti, altfel mandre nevoie mare cand vine vorba de vreo critica venita din Occident?

Victor Ponta intra in fibrilatii si se ratoieste la procurori, desi ii este foarte clar ce prejudicii grave de imagine ii creeaza acest lucru in lumea occidentala. Nu dati cu bomba nucleara, mergeti si voi cu cutitasul mai luati si voi cate unul, eventual portarul, ma gandesc, dupa indicatiile primite de la dl Nekrasov:

"Persoanele fizice care au facut asa ceva sa fie sanctionate, iar din acest punct de vedere vom acorda tot sprijinul nostru la desfasurarea anchetei".

Ads

Nu stiu daca aceasta atitudine care mi se pare slugarnica este consecinta unui atasament special fata de Rusia al actualei guvernari sau e provincialism pur. Dar este inacceptabila si pentru un premier si pentru un posibil presedinte.

Si daca nu il mana in lupta "mandria de a fi roman", atunci macar gandul la cate putea face Guvernul, macar cadouri electorale, daca nu lucruri temeinice, cu banii de care Lukoil se pare ca ar fi pagubit bugetul ar trebui sa-i dea lui Victor Ponta putin curaj.

Si daca in aceasta chestiune pana la urma minora este atat de smerit in raport cu rusii, oare cum s-ar comporta, ca presedinte sau premier, in chestiuni majore de autentica securitate nationala? Prefer sa nu imi imaginez.

Ca tot vrea sa ajunga presedinte, o sti dl Ponta ca Lukoil oricum intentiona sa paraseasca Romania pentru a se muta la Burgas? Nu i se pare ca vede un modus operandi comun cu cel de la Mechel Targoviste, alta investitie ruseasca esuata cu tensiuni sociale? Nu suspecteaza o operatiune destul de tipica de destabilizare?

Numai cu procurorii e in stare Victor Ponta sa fie zmeul zmeilor? Cu rusii nu-si permite?