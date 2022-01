Ponta: Dosarul Lukoil nu are conotatie politica

Dosarul Lukoil nu are nicio conotatie politica, procurorul este suveran in acest caz, a spus, luni, premierul Victor Ponta, precizand ca Guvernul isi doreste ca activitatea sa continue normal in cadrul companiei.

"Imi exprim speranta ca, fara a interfera in niciun fel in activitatea suverana si independenta a procurorului, sa avem grija ca e vorba de 3.500 oameni si de niste interese economice de functionare a altor companii extrem de importante si sper doar in intelepciunea si responsabilitatea celor care ancheteaza de a gasi solutia legala", a declarat Victor Ponta, informeaza Mediafax.

"Totusi, aici nu e vorba ca am prins pe cineva furand o masina si indisponibilizam masina, aici sa indisponibilizezi conducte...banuiesc ca cei care au comis fapte penale nu fugeau cu conductele in Rusia sau nu stiu unde si nici rafinaria nu o mutau maine din Romania", a adaugat seful Guvernului.

El a insistat asupra faptului ca "justitia este independenta, isi face datoria", insa a adaugat ca "daca se intampla ceva rau, cei 3.500 de oameni o sa vina la mine, ca asa e cu justitia".

Ads

Rusia reactioneaza in scandalul perchezitiilor de la rafinaria Lukoil din Ploiesti

"Eu doar sper si ne dorim sa se gaseasca solutia legala prin care sa fie sanctionati cei vinovati, sa se recupereze prejudiciul fara sa aruncam in aer acea chestie cu "Fiat Justitia Pereat Mundi" ("Sa se faca dreptate chiar daca moare lumea", n.r.)... eu sper sa fie doar cu "Fiat Justitia", fara sa piara si lumea numai din asta", a mai spus Ponta.

In acelasi context, primul ministru a dat asigurari ca dosarul Lukoil nu are nicio conotatie politica, necontand faptul ca este vorba de o companie din Rusia, mai arata sursa citata.

Ads

Lukoil ar putea ramane fara carburanti: Sechestru pe produsele rafinariei Petrotel

Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti a decis punerea sub sechestru asigurator a produselor rafinariei Petrotel Lukoil aflate in depozitele si conductele Oil Terminal, pana la concurenta sumei de 1,039 miliarde lei.

Informatia a fost transmisa luni de Oil Terminal Bursei de Valori Bucuresti.

Ads