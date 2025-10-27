Supus sancțiunilor americane, grupul rus Lukoil vrea să-și vândă activele internaționale. Compania are o rafinărie la Ploiești. "A început examinarea ofertelor"

Grupul rus Lukoil a anunțat luni, 27 octombrie, că intenționează să își vândă activele internaționale „din cauza introducerii unor măsuri restrictive împotriva companiei și a filialelor sale de către unele țări”, scriu TASS și BTA.

SUA au impus sancțiuni celor mai mari două companii petroliere rusești, Rosneft și Lukoil, din cauza războiului din Ucraina, săptămâna trecută.

Rafinăria din Burgas și alte câteva filiale care reprezintă grupul Lukoil în Bulgaria îndeplinesc criteriile, a declarat duminică ministrul Justiției, Gheorghi Georgiev. Potrivit acestuia, noile sancțiuni împotriva Lukoil vor intra în vigoare peste o lună.

Vânzarea activelor companiei ruse din Bulgaria va avea loc numai după o decizie a Consiliului de Miniștri (CM) și un aviz pozitiv din partea Agenției de Stat pentru Securitate Națională (SANS), a decis parlamentul pe 24 octombrie. Deputații au adoptat un amendament la Legea privind promovarea investițiilor în a doua lectură.

Anunțul vânzării activelor internaționale ale Lukoil a fost publicat pe site-ul web al concernului rus.

"PJSC „LUKOIL” informează că, din cauza introducerii unor măsuri restrictive împotriva Companiei și a filialelor sale de către unele state, Compania își anunță intenția de a vinde activele sale internaționale. A început examinarea ofertelor de la potențialii cumpărători.

Vânzarea activelor se desfășoară în baza licenței de lichidare OFAC. Dacă este necesar, Compania intenționează să solicite prelungirea licenței pentru a asigura operarea neîntreruptă a activelor sale internaționale", se arată în comunicatul Lukoil.

Lukoil is going to start selling its overseas assets due to sanctions imposed on the company, the Russian oil major said:https://t.co/Jh2qCJOq6w pic.twitter.com/3NYh1ByRNC — TASS (@tassagency_en) October 27, 2025

Cristian Bușoi, secretarul de stat pentru energie al României, a declarat săptămâna trecută pentru Politico, la două zile după anunțarea sancțiunilor, că Lukoil va avea acum "obligația" de a vinde rafinăria Petrotel înainte de termenul limită de luna viitoare. "Ne-am bucura să nu mai avem Lukoil", a adăugat el.

