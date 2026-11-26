Peste 3,35 milioane de noi locuri de consum din România vor fi echipate cu contoare inteligente de energie electrică în intervalul 2027–2028, potrivit calendarului actualizat și aprobat joi seară, 26 noiembrie, de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Măsura va permite emiterea facturilor exclusiv pe baza consumului real, eliminând obligația clienților de a mai transmite periodic indexul autocitit, obiectivul fiind ca, până la 31 decembrie 2028, 70% dintre locurile de consum din țară să fie integrate în aceste sisteme.

Avertismentul ANRE pentru operatorii de distribuție

Conform datelor comunicate de autoritatea de reglementare, operatorii de distribuție și-au asumat prin planurile aprobate instalarea acestor echipamente în următorii doi ani. Președintele ANRE, George Niculescu, atrage atenția că respectarea termenelor va fi verificată strict, iar eventualele întârzieri pot fi sancționate:

”Ținta de 70% la nivel național, până la 31 decembrie 2028, reprezintă un angajament pe care operatorii de distribuție și l-au asumat prin planurile de implementare aprobate. ANRE va monitoriza atent respectarea calendarului, iar nerespectarea obligațiilor stabilite prin reglementările și deciziile ANRE poate atrage sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare”.

Ads

Ce avantaje aduc noile contoare inteligente

Extinderea rețelelor de măsurare inteligentă este susținută inclusiv prin finanțări europene, precum Fondul pentru modernizare, destinat digitalizării infrastructurii energetice. Potrivit reprezentanților ANRE, trecerea la contoarele inteligente le oferă consumatorilor o serie de avantaje directe:

* Emiterea facturilor pe baza consumului real înregistrat, fără a mai fi necesară transmiterea lunară a indexului autocitit;

* Urmărirea detaliată a consumului de electricitate și posibilitatea de a optimiza cheltuielile;

* Depistarea mult mai rapidă a avariilor și a întreruperilor în alimentarea cu energie electrică.

Ads