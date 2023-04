O lumină orbitoare pe cer a stârnit neliniște la Kiev. Administrația capitalei Ucrainei a dat explicații VIDEO

Pe cerul Kievului a apărut o lumină orbitoare în mișcare, care a stârnit o mulţime de reacţii pe reţelele de socializare, a fost provocată de căderea unui satelit NASA, potrivit administraţiei oraşului.

„În jurul orei 22.00 (19.00 GMT), a fost observată strălucirea unui obiect aerian pe cerul Kievului", a declarat oficialul Administraţiei Militare a oraşului Kiev, Serhii Popko, pe Telegram.

„Conform informaţiilor iniţiale, acest fenomen este consecinţa căderii unui satelit NASA pe pământ”, a adăugat el.

Un jurnalist AFP a văzut un fulger pe cer, care nu a fost urmat de niciun sunet.

Alerta aeriană a fost activată, a subliniat Serhii Popko, precizând totodată că „apărarea antiaeriană nu a intrat în acţiune”.

La scurt timp după, Forţele Aeriene Ucrainene au susţinut şi că fulgerul a fost „legat de căderea unui satelit/meteorit”, afirmând totodată că acest lucru nu a fost încă clarificat.

Se știe că miercuri, 21 aprilie, un satelit NASA de 270 de kilograme, care a fost angajat în studiul erupțiilor solare, ar trebui să cadă pe Pământ. Conform calculelor oamenilor de știință, cea mai mare parte ar trebui să ardă în timpul intrării în atmosferă.

„Reţelele de socializare se distrează răspândind meme cu farfurii zburătoare, dar vă rugăm să nu folosiţi sigla oficială a Forţelor Aeriene pentru a crea meme”, a adăugat oficialul.

🇺🇦🛸The residents of Kiev tonight saw an incomprehensible flash over the city never seen before, then there was a powerful explosion - the air alarm began to sound only after that.

Some believe it was an UFO. pic.twitter.com/vvmDJIJWZt