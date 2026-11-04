Oamenii de știință au reușit să ”oprească” lumina. Experimentul care ar putea schimba viitorul calculatoarelor

Lumina se deplasează cu aproximativ 300.000 de kilometri pe secundă, însă cercetătorii au descoperit cum să păstreze informația transportată de aceasta într-un material special. Un experiment realizat în Germania a demonstrat că un semnal luminos poate fi stocat timp de un minut și recuperat ulterior, fără să fie nevoie ca lumina să rămână efectiv nemișcată.

Rezultatul a fost obținut în 2013 de o echipă de la Universitatea Tehnică din Darmstadt. Cercetătorii au folosit un cristal care conținea praseodim, un element din categoria pământurilor rare, și un laser pentru a controla interacțiunea dintre lumină și material.

Practic, informația transportată de impulsul luminos a fost transferată către atomii cristalului. După un minut, oamenii de știință au reușit să recupereze semnalul, demonstrând că imaginea inițială, formată din trei benzi luminoase, fusese păstrată.

Experimentul nu înseamnă că fotonii au fost înghețați în interiorul cristalului. Lumina a fost transformată temporar într-o formă de informație stocată în materie, care a putut fi convertită ulterior înapoi într-un semnal luminos.

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De ce ar putea această descoperire să ajute calculatoarele cuantice

Capacitatea de a păstra informația transportată de lumină ar putea contribui la dezvoltarea memoriilor cuantice, necesare pentru transmiterea și procesarea datelor în viitoarele rețele cuantice.

Tehnologia a evoluat între timp. În 2021, cercetătorii chinezi au raportat stocarea coerentă a luminii pentru mai bine de o oră, depășind performanța echipei germane.

În septembrie 2026, un alt studiu a prezentat rezultate obținute prin stocarea unor fotoni individuali timp de până la 180 de microsecunde. Deși durata este mult mai mică, păstrarea informației la nivelul unui singur foton reprezintă o provocare diferită față de stocarea impulsurilor luminoase obișnuite.

Astfel de memorii ar putea permite rețelelor cuantice să păstreze temporar informația până când aceasta poate fi transmisă mai departe.

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