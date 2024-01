Luminița Anghel n-a mai vorbit de 8 ani cu fiul adoptat: ”Să o caut? Mă are la block...”

Luminița Anghel la Eurovision, in 2005 FOTO Captura YouTube/ Eurovision Contest

Luminița Anghel (55 de ani), una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi din țară, are un fiu adoptiv cu care a rupt însă orice legătură.

David Pușcaș (29 de ani) este numele bărbatului care la vârsta de doi ani a fost înfiat de Luminița Anghel, căsătorită la acea vreme cu Marcel Pușcaș.

„Nu am mai vorbit de opt ani cu ea. Nu i-am mai auzit vocea de foarte mulți ani dar o simt lângă mine mereu și o port în suflet în tot ceea ce fac. Sper că este bine unde este ea. Să o caut? Unde să o caut prin oraș? Mă are la block peste tot, doar pe Facebook o mai am, în rest nimic”, a declarat David Pușcaș pentru Click!

„Voiam să vă zic că nu am dispărut de pe online, sunt mai atent la ce postez că acum lucrez cu branduri și trebuie să fiu mai cizelat. Îmi doresc să am un telefon mult mai performant ca cel pe care îl acum acum pentru a face poze de o claritate mult mai bună, poate îmi donează cineva și mie un telefon bun. În rest sunt într-o perioadă de acceptare a trecutului meu și mai am episoade de cădere și depresie, dar îmi revin imediat căci lucrez și trebuie să fiu bun”, a mai spus David Pușcaș, conform sursei citate.