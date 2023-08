Luminița Odobescu, ministra Afacerilor Externe, a reacționat miercuri, 16 august, după ce forţele aeriene ucrainene au declarat că un grup mare de drone ale armatei ruse a intrat în gurile Dunării şi s-a îndreptat spre porturile fluviale Reni și Izmail, aflate la câțiva kilometri de vama de la Giurgiulești.

”Condamn cu fermitate atacurile continue ale Rusiei asupra oamenilor nevinovați, a infrastructurii civile și asupra silozurilor de cereale în porturile ucrainene din Reni și Ismail. Prin aceste încălcări flagrante ale legii internaționale, Rusia continuă să pună în pericol securitatea alimentară și siguranța navigației în Marea Neagră”, a scris Luminița Odobescu pe Twitter.

I strongly condemn the continued RU attacks on innocent people, civilian infrastructure, including grain silos in 🇺🇦 ports of #Reni & #Ismail. By these flagrant violations of int’l law RU continues to jeopardize 🌍 food security & the safety of navigation in the Black Sea.