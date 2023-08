Sonda Luna-25 s-a prăbuşit pe suprafaţa Lunii şi "a încetat să mai existe". Misiunea spațială a Rusiei a eșuat lamentabil VIDEO

Prima misiune lunară a Rusiei din ultimii 47 de ani a eşuat după ce sonda spaţială Luna-25 a scăpat de sub control şi s-a izbit de Lună, informează Reuters.

Agenţia spaţială a Rusiei, Roskosmos, a anunţat că a pierdut contactul cu sonda la scurt timp după ce a apărut o problemă, sâmbătă, în timp ce era dirijată pentru a intra pe orbita de preaselenizare.

"Sistemul s-a deplasat pe o orbită imprevizibilă şi a încetat să mai existe în urma coliziunii cu suprafaţa Lunii", a anunţat duminică Roskosmos într-un comunicat.

Agenţia precizează că a fost formată o comisie interdepartamentală specială care va investiga cauzele pierderii navei spaţiale.

⚡️The 🇷🇺Russian interplanetary station "Luna-25" collided with the Moon and ceased to exist, Roscosmos reported pic.twitter.com/pQZeFsBBjW