Spectacol pe cerul României, în această noapte. "Luna va trece peste stelele cele mai strălucitoare"

Autor: Adrian Zia
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 20:02
779 citiri
Spectacol pe cerul României, în această noapte FOTO Facebook/Adrian Sonka

Luna străbate, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 13 septembrie, zona de cer în care se află roiul stelar Pleiade, informează dr. Adrian Șonka, astronom la Observatorul 'Amiral Vasile Urseanu'.

'În doar câteva ore, Luna va trece peste stelele cele mai strălucitoare din roi, iar noi vom putea vedea cu ochiul, prin binoclu sau telescop, foarte multe dispariții și apariții de stele. Fenomenul nu se mai repetă în 2025. (...) Eu propun să stați comod și să priviți timp de câteva ore această trecere, începând cu ora 22:30, când Luna se află înspre răsărit. Nu trebuie știut care sunt Pleiadele. Cautați Luna, pentru că se va afla chiar în dreptul lor', a scris Adrian Șonka pe pagina sa de Facebook.

Într-o declarație pentru Radio România Actualități, astronomul a explicat că prin trecerea Lunii în fața roiului stelar Pleiade se produc mai multe ocultări succesive ale stelelor respective.

'Luna se mișcă pe cer și acoperă stelele din roiul respectiv, iar stelele dispar și după aceea apar; și dispar și apar. Ocultații se numesc. Și se vede frumos, dacă e senin', a precizat el.

De asemenea, a atras atenția asupra altui fenomen care va putea fi observat doar prin telescop, în luna noiembrie, când inelele lui Saturn nu vor mai fi vizibile. Șonka a subliniat că fenomenul are loc o dată la 15 ani și că a mai putut fi urmărit în 2009.

'Saturn se va vedea fără inele. Inelele se vor vedea de pe muchie - ele sunt foarte subțiri și nu se mai disting prin telescop. Deci, veniți la observator', a precizat Adrian Șonka.

