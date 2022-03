A fost ucis sau nu canadianul Wali? Misterul morții celui mai bun lunetist din lume

Cunoscut ca cel mai bun lunetist din lume, canadianul Wali a venit în Ucraina pentru a lupta împotriva armatei lui Putin. El ar fi fost lichidat de ruși în apropiere de Mariupol.

Cel puțin asta susține propagandă rusă. Ucrainenii spun că este viu.

Poreclit "Wali", Oliver Lavigne-Ortiz a luptat în Afganistan, Siria şi Irak și și-a câștigat renumele de trăgator de elită după ce a ucis mai mulți inamici de la distanța de 3,5 kilometri.

Canadianul nu s-a dat în lături nici când a văzut că Vladimir Putin invadează Ucraina. Lunetistul și-a făcut bagajele și a venit pe frontul de la Mariupol, unde ar fi fost omorât de ruși după o greseală fatală făcută de el.

Wali ar fi vorbit cu ofițerii din armata ucraineană prin radio despre locul unde luptă.

Convorbirea ar fi fost ascultată și de ruși care au bombardat intens poziția unde se află lunetistul canadian.

Anunțul uciderii lui a fost făcut chiar de armata lui Putin.

"L-am lichidat la 20 de minut după ce a intrat pe front", au spus rușii.

Canadian sniper Wali Dubbed "the wold's deadliest sniper" Killed by Russian Forces just 20 minutes after goin into action in Mauripol. pic.twitter.com/1YwUDWTVQA