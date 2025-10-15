Cum se poate duce lupta anti-corupție fără implicarea serviciilor. Radu Burnete: „Mai există un instrument”

Autor: Grigore Dobritoiu
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 10:17
Cum se poate duce lupta anti-corupție fără implicarea serviciilor. Radu Burnete: „Mai există un instrument”
Radu Burnete, consilier prezidențial, apără măsurile de austeritate FOTO /Hepta

Corupția scăpată de sub control înseamnă bani publici risipiți, iar un instrument de combatere a acestui fenomen este digitalizarea „pe bune”, a declarat, miercuri, consilierul prezidențial Radu Burnete. Reacția a venit după ce Nicușor Dan a vorbit iar despre implicarea serviciilor secrete în lupta anticorupție, ca pe vremea protocoalelor SRI-DNA din timpul președinției lui Traian Băsescu.

„Combaterea corupției este foarte importantă pentru dezvoltarea economică. Corupția scăpată de sub control înseamnă bani publici risipiți (deci taxe mai mari decât ar fi necesar). Corupția deschide foarte multe uși prin care statul intră în economia privată și o distorsionează și asta nu va duce în timp la actori competitivi capabili să exporte și să concureze global și să ofere salarii din ce în ce mai mari. Prea multă corupție ajunge în timp să-i promoveze în mediul economic privat pe cei care știu să deschidă aceste uși și nu pe cei care oferă cele mai bune produse și servicii la cele mai bune prețuri”, a scris Burnete, pe Facebook.

El a subliniat că un instrument pentru combaterea corupției îl reprezintă digitalizarea, domeniu în care România, deși s-au alocat fonduri, nu a progresat „suficient”. Potrivit consilierului prezidențial, digitalizarea va determina achiziții publice mai corecte, reducerea evaziunii fiscale, servicii publice mai bune.

„Dincolo de instrumentele bine știute de combatere a acestui fenomen, mai există unul despre care am vorbit enorm în România, pe care am cheltuit foarte mulți bani și care rămâne totuși un deziderat îndepărtat: digitalizarea. Digitalizarea pe bune. Edge Institute a publicat recent un raport despre guvernanța digitalizării în România. (...) Va trebui să ne suflecăm mânecile și să recuperăm repede la acest capitol fiindcă beneficiile vor fi pe toate fronturile, de la achiziții publice mai corecte la reducerea evaziunii fiscale și de la servicii publice mai bune pentru cetățeni la un ecosistem care va permite României să țină pasul în cursa inteligenței artificiale care nu poate fi câștigată cu xeroxuri și imprimante.”, transmite Radu Burnete.

În ciuda unui deceniu în care s-au dus multe resurse publice către digitalizare, aceasta nu a progresat suficient, potrivit fostului consilier prezidențial.

Președintele Nicușor Dan a declarat recent că serviciile de informații ar trebui să se „ocupe” de lupta împotriva corupției, iar acest lucru ar urma să fie prevăzut în viitoare Strategie de Securitate Națională.

