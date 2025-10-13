Nicușor Dan nu se lasă. Vrea implicarea SRI în lupta anti-corupție. "Sunt oameni care prin natura meseriei lor, pot să cunoască, să acceadă la zone de corupție"

Autor: Adrian Zia
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 22:26
217 citiri
Nicușor Dan nu se lasă. Vrea implicarea SRI în lupta anti-corupție. "Sunt oameni care prin natura meseriei lor, pot să cunoască, să acceadă la zone de corupție"
Nicușor Dan, președintele României FOTO Facebook/Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan pregătește o "schimbare majoră" în lupta împotriva corupției. Șeful statului susține că doar prin implicarea SRI acest fenomen poate fi atacat frontal.

”Cu toate precauțiile, pentru că am avut o lungă discuție în societate despre interferența Serviciului Român de Informații în procesul de... să-i spunem activitatea Parchetului. Toate discuția pe care am avut-o în spațiul public. Vrem să, pe de o parte, vrem ca fenomenul corupției să fie o preocupare a Serviciului Român de Informații.

Pe de altă parte, vrem ca mecanismele în care Serviciul Român de Informații se preocupă de acest fenomen să fie absolut constituționale și de demarcația între Servicii de Informații și Parchet să fie foarte bine făcut”, a declarat președintele pentru stirileprotv.ro.

Președintele susține că rolul Serviciului Român de Informații este chiar să producă informații, iar acestea să fie cât mai consistente. Apoi, după ce acestea au ajuns la Parchet, SRI nu va mai avea ”de-a face cu respectiva chestiune și Parchetul să înceapă să cerceteze presupusa infracțiune de corupție”. Nicușor Dan a precizat că această propunere va face parte din viitoarea Strategie de securitate a țării.

”În ceea ce privește interceptările, legislația este foarte clară. Ele se pot face de către SRI, doar pe un mandat de siguranță națională pe care îl emit judecătorii de la Înalta Curte, pe de o parte. Pe de altă parte, pentru interceptări, care sunt necesare într-o cercetare penală, ele trebuie de asemenea dispuse de judecător și să fie în sarcina Parchetului. Deci avem separarea foarte clară, ca să nu existe niciun fel de dubii”, a explicat, pentru sursa citată, șeful statului.

El este convins că ofițerii SRI pot ajuta foarte mult procurorii în cazurile de corupție.

”SRI-ul este o instituție care are foarte multe competențe în zona de informații, competențe practice, nu atribuții, că atribuții știm că are. Sunt oameni care cunosc foarte bine mediul social, politic, economic și care pot să... prin natura meseriei lor, pot să cunoască, să acceadă la zone de corupție, pe care să le transfere Parchetului.”

Rezerviștii din București și Ilfov au fost chemați la instruire militară. Instituțiile de stat vor să verifice stadiul pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare VIDEO
Rezerviștii din București și Ilfov au fost chemați la instruire militară. Instituțiile de stat vor să verifice stadiul pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare VIDEO
Foarte mulți militari în rezervă, dintre cei care locuiesc în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov, au fost convocați la unitățile militare la care sunt arondați, pentru a face...
SRI, criticat de un consilier prezidențial pentru implicare în politică, justiție și media. ”Câți diplomați au fost expulzați pentru spionaj în favoarea Rusiei?”
SRI, criticat de un consilier prezidențial pentru implicare în politică, justiție și media. ”Câți diplomați au fost expulzați pentru spionaj în favoarea Rusiei?”
Consilierul prezidențial Ludovic Orban a declarat sâmbătă, 11 octombrie, că în opinia sa Serviciul Român de Informații nu trebuie să fie implicat direct sau indirect în viața politică,...
#lupta anticoruptie, #nicusor dan presedinte romania, #SRI , #coruptie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
N-a stat pe ganduri, dupa ce i-a hranit pe soldatii rusi si a fost talharita de acestia! "Iti iau tot ce ai"
Digi24.ro
Seful NATO rade de submarinele rusilor:"Pare o vanatoare a celui mai apropiat mecanic"
DigiSport.ro
IS-TO-RI-E: tara cat judetul Ilfov s-a calificat la CM 2026! VIDEO
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Nicușor Dan nu se lasă. Vrea implicarea SRI în lupta anti-corupție. "Sunt oameni care prin natura meseriei lor, pot să cunoască, să acceadă la zone de corupție"
  2. Medicamentele scumpe pentru slăbit ar putea deveni accesibile și pentru persoanele cu venituri reduse
  3. Putin relaxează regulile pentru subvențiile petroliere. Loviturile ucrainene forțează Moscova să sprijine masiv rafinăriile afectate
  4. Zelenski se întâlnește iar la Washington cu Trump. Subiectele urgente de pe agenda celor doi lideri
  5. Trump, din nou nominalizat la Nobel după semnarea acordului de pace pentru Gaza. Un lider musulman îl propune, iar premierul israelian îl susține VIDEO
  6. Premierul Italiei, noua țintă a lui Erdogan în cruciada sa anti-fumat. Macron: "E o cauză pierdută". Meloni: "Nu vreau să ucid pe nimeni" VIDEO
  7. Acordul de pace pentru Gaza a fost întărit prin semnătura președintelui Trump. Netanyahu a lipsit, dar a fost prezent șeful Autorităţii Palestiniene VIDEO
  8. Moartea suspectă a mogulului cripto Konstantin Galici zguduie industria criptomonedelor
  9. „În război pleacă toată țara”. Șeful armatei, generalul Gheorghiță Vlad, vrea să-i trimită la poligon pe români
  10. În schimbul celor 20 de ostatici în viaţă predaţi de Hamas, Israelul a eliberat 1.968 de deţinuţi VIDEO FOTO

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 141 - AUR conduce detașat în...