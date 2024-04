Gesturi golănești ale unui luptător iranian în Rusia. Cum a atins-o pe ”fata din ring” VIDEO

Luptătorul iranian Ali Heibati a făcut un gest scandalos la o gală MMA organizată în Rusia sâmbătă, 20 aprilie.

Sportivul născut în Iran, dar care luptă de mulți ani în competițiile din Rusia, a lovit-o în mod neașteptat cu piciorul pe Arianny Celeste, tânăra care a urcat în ring să prefațeze repriza.

După ce a trecut prin dreptul luptătorului, Arianny s-a trezit atinsă pe posterior, gest absolut surprinzător pentru toți cei prezenți.

”Fata din ring” a avut o reacție nervoasă și a încercat să riposteze, iar arbitrul a fost nevoit să intervină pentru a-l liniști pe sportiv.

Mai mult, la finalul confruntării pe care a pierdut-o, Heibati s-a remarcat cun gest asemănător, de această dată împotriva adversarului, pe care l-a lovit din spate cu pumnul în cap.

Ali Heibati kicked a ring girl before his fight at last night's HFC MMA event. pic.twitter.com/X9aFXvGpIl