Suspendat pe viață pentru că a atins-o nepotrivit pe fata din ring, luptătorul iranian explică: ”Sunt bărbat însurat” VIDEO

Luptătorul iranian Ali Heibati a făcut un gest scandalos la o gală MMA organizată în Rusia sâmbătă, 20 aprilie, pentru care a fost suspendat pe viață.

Sportivul născut în Iran, dar care luptă de mulți ani în competițiile din Rusia, a lovit-o în mod neașteptat cu piciorul pe Arianny Celeste, tânăra care a urcat în ring să prefațeze repriza.

După ce a trecut prin dreptul luptătorului, Arianny s-a trezit atinsă pe posterior, gest absolut surprinzător pentru toți cei prezenți.

”Fata din ring” a avut o reacție nervoasă și a încercat să riposteze, iar arbitrul a fost nevoit să intervină pentru a-l liniști pe sportiv.

Ulterior, Ali Heibati și-a aflat pedeapsa, fiind suspendat pe viață din competițiile MMA.

”Am fost tensionat, am avut emoții, așa că înainte de partidă m-am comportat urât față de ea. Vreau să-mi prezint public scuzele. Sunt un bărbat însurat, deci respect femeile.

Ea își făcea treaba, iar eu, după luptă, nu mi-am recunoscut vina pentru că am fost lovit la rândul meu. Spuneți-i că-mi pare rău”, a scris Ali Heibati, pe Instagram.

Ali Heibati kicked a ring girl before his fight at last night's HFC MMA event. pic.twitter.com/X9aFXvGpIl