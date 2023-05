Situația orașului ucrainean Bahmut rămâne în continuare incertă, în ciuda faptului că Rusia susține că l-a cucerit în totalitate. Un consacrat jurnalist militar remarcă, pe de altă parte, modul total de neînțeles în care Rusia se laudă că a capturat orașul.

Rusia a afirmat în cursul ultimelor două zile că deține controlul total al orașului Bahmut. Pe de altă parte, cele mai recente date din teren indică faptul că forțele ruse au pierdut o parte din înălțimile dominante din jurul localității.

Sursele citate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) remarcă faptul că progresele reușite de ucraineni în ultimele ore ar putea duce la încercuirea tactică a forțelor Wagner în Bahmut.

Brigada de asalt separată a 3-a ucraineană, una dintre forțele de elită ale Kievului, a declarat că a recucerit în zona orașului o suprafață de 1.750 de metri lățime și 700 de metri adâncime într-o zonă nespecificată.

"Imaginile geolocalizate au arătat că Brigada de asalt separată a 3-a ucraineană lovind forțe ruse nespecificate la sud de Klișchiivka (7 kilometri sud-vest de Bahmut) și confruntându-se cu Brigada 200 demotorizată a gărzilor separate ruse a Corpului 14 armată (flota de nord) la nord-est de Bohdanivka (5 km).

Forțele convenționale ruse, cum ar fi Brigada 72 motorizată, încearcă fără succes să recâștige pozițiile pierdute și să răspundă la contraatacurile ucrainene pe flancurile din Bahmut, acțiuni care sunt în concordanță cu evaluarea ISW că forțele ucrainene au recâștigat inițiativa tactică în jurul orașului.

Statul major ucrainean a raportat că forțele convenționale ruse au efectuat operațiuni ofensive fără succes la sud de Ivanivske (6 km vest de Bahmut), în direcția Hryhorivka (la aproximativ 6 km nord-vest de Bahmut) și în direcția Bila Hora (12 km sud-vest de Bahmut), iar milbloggerii ruși au remarcat, de asemenea, atacurile eșuate ale Rusiei asupra flancurilor din Bahmut", remarcă specialiștii ISW într-o analiză din seara zilei de 21 mai.

#Ukrainian military sources reported that #Russian forces lost part of the dominant heights around #Bakhmut and noted that sustained Ukrainian advances could lead to a tactical encirclement of #Wagner forces in Bakhmut. (1/6) https://t.co/lnGXMYfvgn https://t.co/h5umfz42QZ pic.twitter.com/bInAGcPtkn

Pe de altă parte, majoritatea blogerilor ruși au postat ieri fotografii de propagandă pe canalele de pe rețelele sociale, în special Telegram, în care se laudă cu distrugerile sinistre provocate orașului Bahmut.

Practic, la fel ca în Mariupol, orașul a fost bombardat sistematic de Rusia transformându-l într-o ruină totală.

Un jurnalist german specializat în acțiuni militare face o analiză a situației, remarcând aspectele excepționale:

"Am relatat despre multe războaie în câteva decenii de când profesez și pot spune că nu am văzut de multă vreme un mod mai isteric de a declara „victoria”, așa cum vedem acum că se întâmplă în jurul orașului Bahmut. Și nici măcar nu mă interesează semantica: că rușii dețin 95%, 98% sau 100%. Însuși faptul că ei o formulează în acest fel este hilar în sine", scrie blogerul militar popular pe Twitter cu pseudonimul Tendar.

In all honesty, I have covered many wars in several decades and I can say that I haven't seen in a long time a more hysteric way to declare "victory" as we see now around Bakhmut. And I'm not even into the semantics whether Russians hold 95%, 98% or 100%. The very fact that they… pic.twitter.com/zYrHZ2Cwox