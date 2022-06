Orașul Severodonețk rămâne, în continuare, punctul culminant al războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Se dau lupte grele pe străzi în care sunt implicați infanteriști din ambele armate.

Rușii vor să ocupe cu orice preț orașul din regiunea Luhansk, chiar dacă înregistrează pierderi umane mari. Trupele ruse au distrus până în prezent două poduri care asigură legătura cu orașul. Potrivit guvernatorului regiunii Luhansk, Serhiy Haidai, forțele ruse bombardează în prezent ultimul pod care face legătura cu orașul, în încercarea de a-l izola complet și de a împiedica armata ucraineană să se aprovizioneze.

Ultimele evaluări ale Ministerul Apărării al Regatului Unit cu privire la războiul din Rusia:

Rusia continuă să caute să genereze unități de luptă pentru a le disloca în Ucraina. În ultimele săptămâni, probabil că Rusia a început să se pregătească pentru desfășurarea celui de-al treilea batalion din unele formațiuni de luptă, spune ministerul, în timp ce majoritatea brigăzilor au angajat, în mod normal, maximum două dintre cele trei batalioane în operațiuni la un moment dat.

Urban warfare in Severodonetsk, first-person footage from the Ukrainian side.#Russia #Ukraine pic.twitter.com/EpnPuSzoER